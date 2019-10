Urlando contro il cielo con Patrick, serata tributo al polivalente di Mongrando

Evento da non perdere a Mongrando. Dalle 21 di venerdì 18 ottobre è in programma al polivalente una serata di ricordo e celebrazione: a sei anni dalla scomparsa di Patrick Perisinotto, l'associazione Future Tradizioni Aps, in collaborazione con la Famiglia di Patrick e il patrocinio del comune di Mongrando, organizzano Urlando contro il cielo con Patrick con la sua storica coverband Schegge Sparse: una serata tributo al compianto cantante della band tributo biellese, a sei anni dalla sua scomparsa. Insieme alla Schegge Sparse, sul palco anche Les Macraux. Dalle 21, ingresso con offerta "up to you".