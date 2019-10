Pd: Scuola e territorio, tavolo di discussione con Carlotta Grisorio e Rita Rossa

Carlotta Grisorio, rappresentante Democratiche e membro della segreteria Provinciale del Partito Democratico con delega all'istruzione, presenta un primo momento di tavolo aperto di discussione sul tema scuola, martedì 22 ottobre alle 18. L’incontro si svolgerà presso la sala conferenze della Fondazione Biella Domani di via Piave angolo via Trieste a Biella. Interverrà Rita Rossa, membro della segreteria regionale del Partito Democratico con delega all'istruzione, che relazionerà in merito alle iniziative e alle proposte del PD regionale e raccoglierà le richieste del territorio.

Il tavolo sarà aperto ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, al personale scolastico, ai rappresentanti degli studenti, ai sindacati, alle istituzioni, e, in generale, a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di scuola, interessati alla tematica. Il tavolo è l'occasione per incontrare i territori, raccogliere bisogni e richieste ma anche riflettere insieme sui temi cari alla scuola (assunzioni, orientamento, numerosità delle classi, presenza delle scuole sui territori per citarne alcuni) e raccogliere diversi punti di vista anche in previsione del convegno previsto a Roma il giorno 25 ottobre alla presenza della sottosegretaria Lucia Azzolina.