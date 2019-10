Nuova puntata di “15 minuti con...”, la rubrica con le domande live agli assessori di Biella

Gabriella Bessone sarà l'ospite della nuova puntata di “15 minuti con...”, la rubrica settimanale del quotidiano online Newsbiella, in programma oggi, giovedì 17 ottobre, alle 12.30. Un quarto d'ora circa di aperto confronto con gli assessori della giunta comunale di Biella per meglio comprendere le agende, le idee e i prossimi interventi che i diversi assessori intendono apportare e realizzare da qui ai prossimi cinque anni.

Un giornalista della testata porrà alcune domande nel corso della diretta Facebook, visibile sia sulla pagina online sia sulla pagina social del giornale. I lettori e i cittadini potranno porre domande all'assessore ospite nel corso della trasmissione live sulla pagina Facebook di Newsbiella.it e le stesse saranno lette in diretta. Un esperimento giornalistico, in qualche modo innovativo e distante dai canoni tradizionali, che potrà consentire di creare, in qualche maniera, un filo diretto tra il cittadino medio e le istituzioni cittadini. Offese e ingiurie saranno immediatamente cancellate e rimosse.