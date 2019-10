Manovra. Pichetto (FI): è legge di Bilancio contro ceto medio. Micro tasse per fare cassa

"Quella che si va delineando è una legge di Bilancio contro il ceto medio, che punta a fare cassa attraverso una serie di micro tasse che come effetto avranno quello di aumentare la pressione fiscale, contribuendo a deprimere la domanda e le prospettive di ripresa economica. E sullo sfondo si staglia lo scontro sempre più aspro all'interno della maggioranza, dove emerge chiaramente che l'unico collante di questo governo è il potere. Forza Italia continua a ribadire che è prioritario tagliare le tasse a famiglie e imprese e ridurre il deficit per sostenere l'economia e tornare a crescere. Non certo una manovra fatta di spremi e spendi". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, Responsabile nazionale del Dipartimenti Finanze e Bilancio.