Gli studenti di Cossato incontrano Daniele Cassioli

Si parla spesso della diffusione dello sport paralimpico nelle scuole e Daniele Cassioli fa della sensibilizzazione su questo tema una delle sue importanti missioni. Di Daniele Wikipedia dice: “Sciatore nautico e fisioterapista italiano, cieco dalla nascita. Ha conquistato 25 titoli mondiali, 25 titoli europei e 39 titoli italiani. In virtù dei risultati ottenuti a livello internazionale, è considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi”.

I ragazzi della prima e seconda LES dell'Istituto di Istruzione Superiore del Cossatese e Valle di Strona l’hanno incontrato il 15 ottobre, andandolo a trovare al Parco Nautico - Waterski Recetto, dove si allena; prima che il diluvio si scatenasse hanno potuto assistere una sua performance, poi hanno dialogato con lo sportivo. "Sono felicissimo che i docenti abbiano deciso di portare i ragazzi a trovarmi - dice Daniele - perchè hano potuto vedere dal vivo ciò che ho raccontato loro l'anno scorso con la mia testimonianza a scuola e con i miei video. E’ stata una grande emozione esibirmi davanti a loro e spero sia il primo di tanti appuntamenti di questo genere".

"Il nostro limite è nella mente - spiegano i professori Patriarca e Ferro, promotori dell'evento - non è solo uno slogan, ma un obiettivo da perseguire cui la nostra scuola ha dedicato uno specifico progetto. Su questa strada vorremmo proseguire anche con questo incontro. Abbiamo simbolicamente individuato queste due classi per poter diffondere il messaggio. L'incontro con un campione come Daniele Cassioli è il miglior modo per alimentare la consapevolezza dei ragazzi."