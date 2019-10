"Viaggio - Orizzonti, frontiere, generazioni - 2019", tutto il programma della 3a edizione

“Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. La gran cosa è muoversi, sentire più acutamente il prurito della nostra vita, scendere da questo letto di piume della civiltà e sentirsi sotto i piedi il granito del globo”. Robert Louis Stevenson

È un tema antico quanto l’uomo, da sempre abituato a viaggi e migrazioni. Si affronta un viaggio per esplorare paesi sconosciuti, per fuggire dalla banalità del quotidiano, per rincorrere l’esotico, conoscere altre culture, costruire nuove relazioni personali. Alcuni viaggiano per piacere, altri per necessità, migrando come le rondini da un paese all’altro alla ricerca di quella serenità che hanno perduto nella loro casa, altri ancora per affari oppure camminando e pregando verso un luogo di fede.

La rassegna, giunta alla terza edizione, non tradisce il suo intento originario, quello di indagare i molteplici significati della parola viaggio attraverso mostre, incontri, workshop che interagiscono fra loro. Filrouge dell’iniziativa è il viaggio come scoperta, ricerca dell’ignoto, esperienza che arricchisce, occasione insostituibile di confronto reale e non solo virtuale con l’altro, con il diverso da noi.

Il Viaggio

Si parte dall’atelier nomade e stanziale di Stefano Faravelli che con Il mestiere del vento riporta a casa le emozioni di una vita attraverso i suoi carnet de voyage, nei quali fonde magistralmente pittura e scrittura; si prosegue lasciandosi scivolare sulle acque del Niger per giungere alla Timbuctù di Roberto Tibaldi, luogo misterioso la cui magia è già nel nome, città d’oro e di scienza, di cultura e religione; ci si interroga sul concetto di frontiera insieme a cinque artisti internazionali che, utilizzando strumenti espressivi diversissimi fra loro, danno vita a un affascinante percorso espositivo dal titolo Ogni cento metri il mondo cambia; si approda nell’arcipelago delle Eolie con un racconto fotografico dedicato alle bellezze artistiche, alle prelibatezze gastronomiche, ai paesaggi suggestivi che hanno reso le sette isole che lo compongono famose in tutto il mondo; si potrà interagire con i documenti fotografici della mostra Sguardi dal mondo, in viaggio con i fotografi Neos, giornalisti di viaggio associati.

L’itinerario non può prescindere da una visita al Piazzo di Biella con i suoi tre palazzi storici - Ferrero, La Marmora e Gromo Losa -, un viaggio nel viaggio, un’escursione nel cuore antico della città che si estende anche ai suoi dintorni coinvolgendo attori locali e nazionali.

Questa sera, giovedì 17 ottobre

Questa sera,giovedì 17 ottobre, parte il Festival a corredo della terza edizione “Viaggio 2019” con l’appuntamento unico di Lucio Caracciolo e Laura Canali di Limes alle 18,30. Da domani, giovedì 18 ottobre continuerà il festival fino al 20 ottobre e saranno già visitabili alcune mostre. Inoltre sabato 19 ottobre l’edizione n. 3 di “Viaggio - Orizzonti, Frontiere, Generazioni" verrà aperta ufficialmente fino al 12 gennaio 2020.

Sedi

Tre sedi espositive, dimore storiche di Biella Piazzo (Palazzo Ferrero, Palazzo La Marmora, Palazzo Gromo Losa) e fuori Biella le sedi di Masserano, Palazzo dei Principi/Polo Museale Masseranese e Pettinengo, Pace futuro.

Incontri del festival a corredo di "Viaggio"

VENERDÌ 18 OTTOBRE

ore 18.30

Presentazione

La Via dei Sassi. Da Bari a Matera lungo il Cammino Materano Andrea Mattei, Ediciclo Editore

ore 21 Incontro

Alex Gariazzo, Un viaggio nella musica, una musica per viaggiare Parole e canzoni di un musicista errante - Lanificio F.lli Cerruti 1881

SABATO 19 OTTOBRE

ore 15.30

L’appuntamento NEOS dei Giornalisti di Viaggio Associati con il pubblico

ore 16

Pietro Tarallo e Federico Formignani (NEOS), due grandi del giornalismo di viaggio si raccontano, e presentano i rispettivi libri: Il giro del mondo in 80 paesi (Tarallo) e Ricordi di viaggio (Formignani), entrambi editi da Polaris (2019)

ore 16.45

Alberto Siliotti (NEOS), che trascorre più tempo in Egitto che in Italia, racconta Giovanni Belzoni. Alla scoperta dell'Egitto perduto (1800) (edizioni Geodia 2019).

ore 17.30

Enrica Simonetti (NEOS) racconta il suo "Giro intorno ai fari d'Italia". Giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, appassionata di vela, è specializzata sulla storia dei fari su cui ha scritto diversi libri. Editore Laterza.

DOMENICA 20 OTTOBRE

Presentazione Libri

ore 16.00

VIA AEmilia 2019 Un viaggio fotografico con Pietro Baroni e Davide Bernardi per incontrare e raccontare le storie delle persone che popolano e rendono viva oggi una delle arterie italiane più antiche: la Via Emilia (SS9).

ore 16.45

Alessandro Agostinelli (NEOS) racconta il suo viaggio in scooter da Vinci ad Amboise sulle orme di Leonardo (con immagini dal blog viaggi L'Espresso).

ore 17.30

Fabrizio Ardito e Natalino Russo (NEOS) presentano i loro libri dedicati ai cammini italiani ed europei. Tra i titoli: I Cammini di Santiago (Ardito, Touring 2018) e L’Italia è un sentiero. Storie di cammini e camminatori (Russo, Laterza 2019) e Come sopravvivere al Cammino di Santiago" Ediciclo.

ore 18.15

A Buenos Aires con Borges, Stefano Gallerani Undici capitoli. Undici lettere: tante quante ne servono per comporre il nome di Buenos Aires, per il narratore-viaggiatore un luogo dell’anima prima ancora che una città vera e propria; un luogo che non sarebbe che quello senza Jorge Luis Borges. Edito da Giulio Perrone Editore Workshop

ore 9,30

Lo zaino del pellegrino. In cammino con Fabrizio Ardito e Natalino Russo (NEOS). Con i due giornalisti, specialisti di lunghi cammini, s’impara a preparare lo zaino e si percorre a piedi l’itinerario di Sebastiano Ferrero da Biella a Candelo e Masserano. In collaborazione con UPBeduca

Le mostre dal 18 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020:

Il mestiere del vento

L’atelier nomade e stanziale di Stefano Faravelli (Acquerelli)

La mostra di un artista che ha fatto del vento del viaggio la sua materia. Anzitutto il vento nomade del “carnet de voyage”, che ispira pagine generate nell’immediatezza, tra i paralleli e i meridiani di questo mondo e, in seguito, il vento più sottile, che partendo dai taccuini creati en plein air, rielabora e distilla peripli interiori nelle terre stanziali dell’immaginazione. Palazzo Gromo Losa

Luminosità Installazione site specific

David Cesarea, a cura di AREA B Milano –

“Selfie stick, caroselli, chandeliers, luci, forme, colori. David Cesaria interpreta il suo personale viaggio nella fantasia, presentando una serie di luminarie realizzate a mano, in legno e luci a led, che riprendono la tradizione artigianale del sud Italia, illuminando la contemporaneità con soggetti ironici, romantici, giocosi ed a volte velatamente polemici. Magia dell’interazione fra opere strettamente contemporanee e luoghi di antico ed eterno splendore. La luce viaggia veloce, come la mente umana, è capace di infinite andate e ritorni, di incredibili parabole, segna il nostro cammino, e ci insegna che i cammini, sono infiniti. Palazzo Ferrero

Piano piano

Tiziano Soro, sculture, a cura AREA B Milano –

La fiaba, il mito, la leggenda metropolitana, sono questi i mondi in cui l’arte di Tiziano Soro nasce e si muove. L’artista, traduce in immagini iconiche e macro la sua visione del mondo, creando oggetti e soggetti ibridi, frutto della sua fantasia e delle innumerevoli sollecitazioni del mondo esterno,siano esse musicali, grafiche, visuali, o tratte dalla strettissima attualità ma senza approdi certi, che in molti oggi si trovano a dover intraprendere. Palazzo Ferrero

Eolie, il mare e la cucina

Maurizio Vezzoli, fotografo

Un Amore nato nel tempo, queste fotografie sono un atto di amore per un luogo speciale come è l'arcipelago Eoliano. Come dice lo scrittore francese Jean Giono: per conoscere e amare un popolo è importante conoscere ed amarne la gastronomia, e per Maurizio Vezzoli [fotografo di food e grande viaggiatore] con la gastronomia eoliana è stato amore da subito, così che insieme al mare e ai paesaggi fotografati in bianco e nero, esaltano i colori della cucina eoliana. Palazzo Gromo Losa

Ogni cento metri il mondo cambia

Che significato hanno le frontiere oggi se, come scriveva il poeta cileno Roberto Bolaño, «ogni cento metri il mondo cambia»? Muri, filo spinato, migrazioni, sofferenze e speranze animano la riflessione estetica che sta alla base della mostra. Cinque artisti internazionali si misurano, con strumenti espressivi molto diversi fra loro, con un tema di stringente attualità proponendo un percorso inedito fatto di intrecci e di metafore. Un’occasione per guardare all’arte come strumento di narrazione della contemporaneità senza filtri.

Group show: Laura Canali | Pablo Mesa Capella | Enrico Iuliano| Gigi Piana | Luciano Pivotto

A cura di Marco Albeltaro – Palazzo Ferrero

Sguardi dal mondo, in viaggio con i fotografi NEOS

Un viaggio dentro la fotografia guidato dalle immagini e dalle voci degli autori stessi. La mostra in 40 immagini, Sguardi dal mondo, è realizzata dai fotografi Neos, menbri dell’Associazione giornalisti di viaggio. Tra di loro Daniele Pellegrini, Angelo Tondini, Enzo Signorelli, Mario Verin, Pier Luigi Orler, Vittorio Giannella, Fabrizio Ardito, Sergio Pitamitz e altri ancora...

Mostra fotografica (con Qrcode per commento audio sui luoghi)

Palazzo Ferrero.

Timbuctù

Roberto Tibaldi, mostra fotografica

Perché la magia è già nel nome: esotico, musicale; la magia è nel mistero che la circonda. Città d’oro e di scienza, di cultura e religione. Noi ci arriveremo in barca, lasciandoci scivolare sulle acque del fiume Niger non prima di aver incontrato e conosciuto i colori e le genti del Mali.

Mostra fotografica (con Qrcode per commento audio sui luoghi)Palazzo Gromo Losa

Nomade tra i nomadi

Il viaggio di Edoardo Bernascone dalla Mongolia a Biella in bicicletta.Viaggiare in bicicletta significa prima di tutto abbracciare uno stile vita, la consapevolezza che ogni giorno è diverso, ricco di imprevisti ma anche di soddisfazioni; significa non sapere dove dormirai la sera ne se troverai cibo e acqua lungo la strada. Viaggiare in bicicletta significa vivere in un limbo di incertezza, di continuo stupore e in fin dei conti adrenalina, perché andare incontro a un giorno di cui non si sa niente è vita. Palazzo Ferrero

NEL FRATTEMPO, DA UN'ALTRA PARTE

Disegni di Francesco Pavignano

Il viaggio è una costante dell’esperienza umana. Cosa significa viaggiare?Questi sono i due punti saldi a capo della mia ricerca, indagare il concetto di viaggio inteso come relazione fra contesto fisico e memoria individuale. Similmente al ritmo delle mie giornate, questa esplorazione parte e prende forma dall’unico luogo possibile: la camera da letto. Palazzo dei Principi - Masserano

BATON DE VOYAGE

Una piccola esposizione di bastoni da viaggio tratto da una più importante mostra: Baton Amis presentata al MAIN – Maison de l’Artisanat International. Un piccolo scorcio sui bastoni animati e a sistema, compagni di viaggio pronti a nascondere al proprio interno mille usi.A cura di Nurye Donatoni, Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition –Palazzo Gromo Losa

SIX for SIX. MEET OUR INSPIRING ITRAVELLERS

Mostra evento dedicata a sei visionari e viaggiatori della contemporaneità.Artisti, curatori e influencer per raccontare l’esprit de finesse che da sempre caratterizza il Lanificio F.lli Cerruti 1881 e l’iconico tessuto da viaggioITRAVEL. Alberto Barbera (Direttore artistico del Festival del Cinema diVenezia), Alex Gariazzo (musicista), Tommaso Spadaccino (ballerino Accademia Teatro alla Scala), Eric Charles-Donatien (artista e piumaio),Emil Levin (influencer) Sarah-Ann Murray (stilist).Palazzo La Marmora

4x10

4 autori per 4 modi di vedere il vicino e lontano. In bianco nero e a colori.Milano, il Brasile, il Monferrato e il Madagascar sotto l’occhio attento di chi viaggia per passione.I viaggi fotografici del Fotoclub Biella – Palazzo Gromo Losa

SOUVENIR

È un viaggio anche quello che non prevede un ritorno? Le foto conservate nei telefonini dei richiedenti asilo diventanoun pretesto per raccontare se stessi e l’esperienza vissuta, vivente.Esperienze soggettive e scorci individuali che raccontano, in prospettiva, un epocale momento storico. Pettinengo - Villa Piazzo

Altri eventi a corredo lungo tutta la durata della mostra Viaggio 2019:

VENERDÌ 30 OTTOBRE

ore 21

Incontro tra Stefano Faravelli e Bruno Quaranta (la Stampa)

GIOVEDì 5 - Novembre

ore 21

La vita è un continuo viaggio: l'esperienza raccontata da Antonello attraverso il Digital Storytelling. Con la presenza di:Antonello Morgante, Dott. Vincenzo Alastra, Dott.ssa Luisa Luciano (educatrice della Domus Laetitiae), Alessandro Sala (O.S.S, della Domus Laetitiae)

GIOVEDì 7 NOVEMBRE

ore 21

Serata con Fotoclub Biella, 10 multivisioni sul tema del viaggio, a cura di Fotoclub Biella

GIOVEDì 14 NOVEMBRE

ore 21

Serata con Roberto Tibaldi, 10 multivisioni sul tema del viaggio, a cura di Fotoclub Biella

SABATO 16 NOVEMBRE

Incontri e presentazioniore

ore 16

In viaggio tra i nomadi. Edoardo Bernascone, dal viaggio in bicicletta dalla Cina a Biella

ore 16.45

Daniela De Rosa (NEOS), giornalista specializzata nei viaggi al femminile, presenta le Guide Ebook amiche delle donne "Da Londra a Marrakech, il lato femminile del mondo" (ediz. Permesola.com)

ore 17.15

“Viaggi d’acqua”, Incontro con Irene Cabiati (NEOS) e Lucia Pozzo: racconti, fotografie e libri. Cabiati è giornalista de La Stampa, Pozzo è architetto navale e skipper, insieme propongono un itinerario fra cercatori d’oro, zingari del mare e domatori di acque per poi inoltrarsi sulle emozionanti rotte del girodel mondo a vela e crociere su velieri d'epoca.

ore 18

Presentazione del libro Eolie, il mare e la cucina di Maurizio Vezzoli Workshop

ore 16

Workshop fotografia con il fotoreporter Mimmo Torrese (NEOS).Tema: “il racconto della città di notte", un incontro sulla rappresentazione di un luogo illuminato dalla luce artificiale e frequentato dal popolo della notte. Rivolto sia a fotoamatori evoluti che entry-level, anche dotati di soli smartphone, che intendono affrontare tematiche tecniche e compositive, legate a una branca della fotografia. Il mini corso si compone di due momenti, uno teorico e uno pratico.

ore 16-19

Lettura dei Blog, visione e commento dei portfolio fotografici con Maddalena Stendardi (NEOS) Incontri one-to-one, che vanno prenotate. Giornalista e photoeditor per le riviste Condé Nast e Giorgio Mondadori, oggi dirige il web magazine Ecoturismonline.

DOMENICA 17 NOVEMBRE

ore 15.30

Alberto Ferretto

E’ un racconto semplice ma potente quello di Alberto, che ci parla di amicizia e amore al suo stato più puro. Un viaggio ritmato e cinematografico, un racconto serrato che spazia tra presente e passato con un linguaggio coerente e contemporaneo. Vincitore Progetto Canon Giovani Progetto multimediale. Presso BI.Box Workshop

ore 16.00

Workshop fotografia con il fotoreporter Mimmo Torrese (NEOS). Tema:“il racconto della città di notte", un incontro sulla rappresentazione di un luogo illuminato dalla luce artificiale e frequentato dal popolo della notte. Rivolto sia a fotoamatori evoluti che entry-level, anche dotati di soli smartphone, che intendono affrontare tematiche tecniche e compositive, legate a una branca della fotografia. Il mini corso si compone di due momenti, uno teorico e uno pratico.

ore 10-13

Workshop scrittura con Danilo Poggio (NEOS). Direttore della storica testata piemontese GRP Tv e di tre settimanali del Cuneese, collabora con l’Avvenire e da anni è attivo nella comunicazione social e video. Propone un laboratorio dedicato al linguaggio dei social, utilizzando anche l’esperienza video.

Durante tutte le giornate del festival sarà aperta la caffetteria di Palazzo Ferrero.

Introducono gli incontri Nicolò Bellon, Fabrizio Lava e Irene Finiguerra.

Per informazioni contattare info@palazzoferrero.it | www.palazzoferrero.it | +39 388 5647455.