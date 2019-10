Appuntamento al Biella Jazz Club con il giornalista e scrittore Claudio Gallo

Al Biella Jazz Club appuntamento con Claudio Gallo e il suo antiromanzo “L’ultimo Albero”. Biella incontri e racconti dà appuntamento a Palazzo Ferrero venerdì 18 ottobre alle 21 per scoprire l’autore e l’antiromanzo di Claudio Gallo, intervistato per l’occasione da Silvano Esposito e con il sottofondo musicale di Max Tempia. L’ingresso è libero e per informazioni si può contattare il numero 3357048388.

Claudio Gallo

Giornalista e scrittore , laureato in filosofia all’università di Torino. Dal 1984 fa parte della redazione de “La Stampa”, occupandosi di politica estera, ambito in cui è diventato in seguito il responsabile. Collabora saltuariamente con testate internazionali come Asia Times, Enduring America, RT. Ha pubblicato il pamphlet “A proposito dell’amore” insieme a Vattimo e Armando Torno. “L’ultimo albero”, pubblicato nel 2018, è il suo primo romanzo.

L’ultimo Albero

Il mondo non c’è più. Prima di finire, l’umanità era già agonizzante: un virus, forse uscito da un laboratorio militare, aveva cancellato ogni forma di vegetazione. In quel pianeta del colore della terra e della pietra, dove le tinte vivaci appartenevano solo ai mondi digitali della Rete, il casuale protagonista Giulio Brandon incontra una misteriosa setta che crede nell’esistenza di un ultimo albero. La ricerca della pianta, crudelmente avversata dal governo unico che ne intravede un simbolo destabilizzatore dell’ordine globale, si svilupperà attraverso Europa, Medio Oriente e Asia tra agenti segrete, confraternite sufi e sette nihiliste. Il finale è noto, ma sarà proprio il finale?