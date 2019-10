A Borriana la Giornata del Riuso

Con la Giornata del Riuso il Comune di Borriana offre un’occasione per scambiare oggetti in buono stato e funzionanti, allungandone la vita, e per contribuire a ridurre il conferimento in discarica di rifiuti ingombranti.

L’appuntamento è per sabato 19 ottobre nel cortile della scuola elementare di Via Durando Nelson n°23, dove, dalle 9 alle 10, solo i residenti nel Comune di Borriana potranno conferire oggetti usati e ingombranti, mentre, dalle 10 alle 11:30, il mercato aprirà le porte a tutti gli interessati che potranno portarsi a casa qualsiasi oggetto gratuitamente.

"Lo spirito che ci spinge a proporre ancora tale iniziativa è quello di tendere ad una vera riduzione dei conferimenti in discarica, - dichiara il sindaco di Borriana Francesca Guerriero - politica che consente al Comune di far risparmiare sui costi di smaltimento, oltre a sensibilizzare i cittadini che il riciclo ed il recupero devono essere nostro obiettivo primario per il futuro. Come già nelle edizioni degli anni scorsi, gli oggetti verranno messi a disposizione di chi ne vorrà far un ulteriore uso, avviando un circolo virtuoso di riciclaggio".

Gli uffici comunali metteranno a disposizione i propri mezzi per le famiglie impossibilitate al trasporto di oggetti particolarmente ingombranti (ad esempio mobili e divani), previa prenotazione telefonica al numero 015446104. In caso di maltempo la Giornata del Riuso sarà rimandata a sabato 26 ottobre.