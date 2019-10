Convegno Ance: sotto la lente il "decreto sblocca cantieri"

Con un convegno dal titolo “Decreto sblocca cantieri: novità, modifiche, raffronti” il Collegio Costruttori Ance Biella ha voluto mettere a disposizione degli operatori del territorio, impresari, professionisti, funzionari e amministratori pubblici, le informazioni più aggiornate in materia. Il convegno, a cui hanno partecipato esperti nazionali, si è tenuto martedì 15 ottobre nella Sala Congressi dell’Unione Industriale Biellese. Grande l’interesse dei partecipanti che hanno potuto approfondire la delicata materia riguardante gli appalti. Molte le domande che sono state poste agli esperti. Tra i temi più caldi quello di come poter, nel pieno rispetto della normativa vigente, assegnare i lavori alle imprese del territorio che offrono garanzie di qualità in quanto parte di una comunità e titolari di una reputazione da preservare.