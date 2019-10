Da Zelig e Colorado a Biella: Kalabrugovich, Albano e Pieriboni sul palco de La Cabaretteria VIDEO

Il grande cabaret milanese sbarca a Biella con tre imperdibili appuntamenti. Ad aprire la stagione sarà Vincenzo Albano che, sabato 26 ottobre alle ore 21, salirà sul palco del Teatro Erios di via Quintino Sella a Vigliano.

Gli appuntamenti successivi saranno sabato 23 novembre con Giancarlo Kalabrugovich e sabato 21 dicembre con Max Pieriboni.

La Cabaretteria è un progetto che nasce da un’idea di Matteo Cheria con l’intento di portare la storica cultura milanese del cabaret a Biella. Matteo è diplomato all’Accademia del Comico di Milano e si è formato da vari laboratori di cabaret milanesi, tra cui Zelig Lab. Monologhista e presentatore, ha deciso di sviluppare l’idea con l’intendo di far ridere e divertire. La Cabaretteria ha scelto di portare una stagione, un sabato al mese, in cui il Teatro Erios di Vigliano ospiterà comici sempre diversi, molti facenti parte del panorama televisivo di cabaret, tra cui Zelig e Colorado.



“Potrei descrivere questo progetto come un’isola felice – conclude Matteo – in cui le persone potranno divertirsi scollegandosi per un momento dai propri pensieri e dalla propria quotidianità, grazie a due sane risate del buon vecchio cabaret”.



I biglietti sono acquistabili sul sito www.biglietti.store oppure presso la biglietteria del teatro.

Per info: 347 7853861 (Matteo) - lacabaretteria@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/lacabaretteria/

Evento Facebook: www.facebook.com/events/2380216862251922/