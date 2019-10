Rapinato un pensionato vicino alla Baraggia da un uomo incappucciato. E' caccia all'aggressore

In pieno pomeriggio è stato aggredito da un uomo incappucciato vicino alla Baraggia tra Candelo e Verrone. Erano circa le 16 quando la vittima, un 70enne biellese appena uscito di casa, mentre stava salendo sulla propria autovettura è stato avvicinato da una persona, presumibilmente di sesso maschile, che gli ha inferto un colpo alla testa con una bottiglia. Pronta la reazione del pensionato: i due sono venuti a contatto per diversi secondi ma il malvivente ha avuto la meglio ed è riuscito a sottrargli 400 euro in contante dalla tasca dei pantaloni.

Poi si è dato alla fuga nelle campagne candelesi. Il 70enne si è ripreso dalla botta sul capo e ha immediatamente avvisato i carabinieri. Indagini serrate per la compagnia dell'Arma di Biella per cercare di individuare e identificare l'aggressore. La vittima ha rimediato una leggera ferita al capo ma è in condizioni di salute buone.