E' scomparso da ieri sera, ricerche in corso da parte dei carabinieri

I familiari hanno denunciato l'allontanamento di Mario Ruffino, 85enne di Cossato, che non ha fatto rientro nella propria abitazione ieri sera. Lo stanno cercando i carabinieri. Il pensionato, vedovo, vive da solo nelle vicinanze della Spolina, è autonomo e non soffre di particolari patologie. A dare l'allarme è stato il fratello che non lo ha visto rientrare nella sua abitazione e ha provato a rintracciarlo tramite il cellulare che però risulta spento.

Da una prima ricostruzione si sarebbe allontanato nella giornata di ieri a bordo della sua Renault Megane. Chiunque avesse notizie può telefonare al 112.