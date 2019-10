Valdilana, tutto esaurito alla 4 passi e 1 boccone a Valle Mosso FOTOGALLERY

Erano circa 230 gli affamati che, domenica 13 ottobre, si sono ritrovati in piazza Repubblica a Valle Mosso, località di Valdilana alle 9,45. In partenza per le vie e sentieri del paese sotto un sole autunnale che ha allietato il percorso del sempre apprezzato appuntamento con 4 passi e 1 boccone. Un cammin mangiando segnato da 6 tappe mangerecce nei luoghi più caratteristici del paese montano. Colazione a frazione Ormezzano, aperitivo con gli immancabili chantilly a Falcero alla pasticceria Maniscalco Rainero, casereccia con ragù al barolo all’Arci simone di frazione Simone con una simpatica lotteria, salsiccia e polenta in frazione Premarcia, dolci a volontà a frazione Molino e infine i saluti al Parco Reda con l’ultimo piatto: castagnata.

Giornata perfetta, tra gruppi di amici e parenti, ritrovati per una domenica a camminare in compagnia. Sempre scortati dai volontari dell’AIB che non hanno mai lasciato il grande gruppo. Organizzazione impeccabile e profumo di autunno nell’aria per una giornata all’insegna del buon cibo nella cornice montana nella Valle di Mosso.