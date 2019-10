Soroptimist Biella, serata all'Agorà con Gigi Mosca

Ieri sera all’Agorà si è svolta una serata del club Soroptimist di Biella che ha ospitato Gigi Mosca, figlio di Bice. Bice ha fondato il club di Biella nel 1965 con altre due socie del club di Novara nato nel 1958. Nei ricordi di bambino Gigi vedeva la casa piena di zie, donne in gamba e con lui molto affettuose. Conserva ancora il telegramma delle socie destinato a lui appena nato e tramandato dalla mamma in età matura.

Il club Soroptimist visto da un uomo e da un attore, che ha voluto dedicare a tutte le socie un pezzo tratto da “Il diario di Eva” di Mark Twain. Adamo è una creatura ruvida e solitaria, mentre Eva è fresca e curiosa, stanno insieme nel “parco” in modo molto particolare: Eva entusiasta e chiaccherina e Adamo schivo e brontolone. Usciranno dal parco e arriveranno le creature piccole e strane e Adamo si renderà conto che è meglio vivere fuori dal parco con Eva che dentro al parco senza di lei. Non potrebbe più stare senza quel chiacchiericcio che inizialmente lo disturbava. Eva prega che lei e Adamo muoiano insieme perché senza di lui non saprebbe come fare, ma muore prima lei. Adamo scriverà sulla sua tomba “Ovunque era lei, là era l’Eden” Grande applauso finale con la consegna del foulard appartenuto a Bice alla presidente del Club Nicoletta Bertolone Jones.