La Madonna d'Oropa in visita al Cerino Zegna FOTO

Ieri, mercoledì 16 ottobre, la Madonna d'Oropa, in cammino tra le nostre Comunità, a 70 anni dalla Peregrinatio Mariae, si è fermata al Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore. “La sacra Statua è arrivata alla mattina ed è rimasta con noi fino a sera – spiegano - in modo che tutti i fedeli potessero incontrarla, o meglio con le parole del nostro parroco don Fabrizio: “così da poter LEI incontrare tutti noi per ascoltare le nostre preghiere”.

Numerosi gli anziani che durante la giornata si sono recati in Chiesa per incontrarla: molti sono venuti anche dalla sede di Lessona, insieme ai cittadini occhieppesi. Alle 16,30, la celebrazione della Santa Messa ha riunito tutti nella Chiesa, colorata di fiori, in un gioioso momento di festa.