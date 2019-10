Regione Piemonte, si insedia l'Osservatorio contro l'usura

Ieri nella Sala delle Bandiere di Palazzo Lascaris si è tenuta la seduta di insediamento dell'Osservatorio contro l'usura.

"Dopo la recente istituzione della nuova Commissione permanente in materia di legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi, l'insediamento dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento - ha detto il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia - l'insediamento dell'Osservatorio sull'usura dimostra quanto il Consiglio regionale ha caro il tema della legalità, inteso quale valore fondamentale per la quotidiana convivenza civile e principio valido in ogni tempo".

Presenti alla seduta, oltre a Ires, l'Ufficio scolastico regionale, Libera, le Fondazioni antiusura, Federconsumatori e la Giunta regionale, i consiglieri delegati dall'Ufficio di presidenza, Giorgio Bertola e Gianluca Gavazza.