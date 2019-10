Domani uffici Cordar Biella chiusi al pubblico

Domani, venerdì 18 ottobre, dalle 13.30 alle 16.15, gli sportelli di Cordar Spa Biella Servizi resteranno chiusi al pubblico per aggiornamenti informatici. Per eventuali emergenze o per segnalazione guasti sarà possibile contattare il numero 0153580011. Si comunica che gli uffici restano a disposizione per ogni chiarimento.