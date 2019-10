ASL Biella: Il nuovo direttore dell’Ortopedia è Walter Daghino

È Walter Daghino il nuovo Direttore dell’Ortopedia dell’Asl di Biella. Classe 1967, è nato a Torino e proviene dal Centro Traumatologico Ortopedico dell’AOU “Città della Salute e della Scienza di Torino”.

Laureato in medicina e chirurgia nel 1992, si è specializzato in ortopedia e traumatologia nel 1997 presso l’Università degli Studi di Torino. Prima di approdare al CTO, dal 1997 al 1999, ha lavorato presso l’ospedale S. Lazzaro di Alba. Tra gli ambiti di maggiore interesse professionale si annoverano la chirurgia protesica, la gestione della traumatologia ortopedica, la chirurgia del piede e della caviglia, sia in casi di urgenza, sia con attività programmata.

Più di 2000 le procedure chirurgiche eseguite; tra queste, i risultati ottenuti in alcuni casi trattati con tecniche particolarmente complesse sono stati validati sotto il profilo scientifico e riportati dalla letteratura scientifica in ambito nazionale e internazionale. È autore e curatore di tre volumi monografici in materia di chirurgia ortopedica e traumatologica e di numerose pubblicazioni scientifiche (articoli su riviste, capitoli di libri, abstract, editoriali) edite a stampa in ambito nazionale ed internazionale. È stato componente del precedente Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia della Caviglia e del Piede (SICP), partecipa alle attività delle principali società scientifiche in ambito ortopedico e relatore a numerosi congressi sia in Italia che all’estero.

Notevole l’impegno anche sul fronte della ricerca, settore dove è coinvolto in diversi progetti di sviluppo per validare dispositivi medici sempre in ambito ortopedico e traumatologico. Docente da circa vent’anni all’interno dei corsi universitari di specializzazione in ortopedia e traumatologia e dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, il dott. Daghino dal 2010 è anche istruttore certificato ai corsi AO Trauma, nel cui ambito partecipa ad eventi formativi nazionali ed europei.