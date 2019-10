Appello accorato e urgente per Giacomino

Questo delizioso micio è stato trovato da una volontaria in condizioni penose, vagante e malato. “Magro, pieno di pulci e zecche, con le bave alla bocca, naso e occhi che lacrimavano – spiegano - Lo abbiamo raccolto e portato dalla veterinaria: aveva una forte stomatite e rinotracheite. Adesso è al sicuro, è migliorato molto e sta terminando la cura con antibiotici e cortisone. È un micio anziano con tanta voglia di vivere: è buonissimo, educato e intelligente, sa sporcare nella lettiera e ama molto le carezze e le coccole, così come le persone. Cerchiamo per lui una famiglia amorevole che sappia ricompensarlo di tutto quello che ha sofferto. Giacomino se lomerita perché ha un carattere meraviglioso e dolce. Appena possibile sarà anche castrato”. Per info e adozione chiamare: 348 8736156 (Paola) o 340 392 6065 (Emanuela del Gruppo Volontarie Biellesi).