Scuola Pallavolo Biellese: bene under 14 e 16, scivola la 18 a Novara

E’ ufficialmente partita la stagione della Scuola Pallavolo Biellese che tra sabato 12 e domenica 13 Ottobre 2019 ha visto impegnate tre squadre del settore giovanile all’esordio stagionale. I primi a scendere in campo sono stati gli atleti della formazione Under 14 che si sono imposti con un netto 3-0 (25/23; 25/5; 25/10) sul campo del Sant’Anna Torino. Decisamente soddisfatto coach Marco Calcaterra, alla sua prima partita sulla panchina della Scuola Pallavolo Biellese: “Non era facile iniziare il campionato in un campo tradizionalmente ostico contro un club blasonato per l'attività giovanile di qualità che svolge. Noi siamo riusciti non solo a fare bella figura ma addirittura a vincere con il massimo punteggio possibile. In realtà non è stato semplice come dicono i numeri perchè siamo partiti un po' contratti andando sotto 16 a 9 nel primo set. Tuttavia rapidamente abbiamo ripreso in mano le redini del gioco ed abbiamo inflitto un break che ci ha fatto portare a casa la partita. Abbiamo comunque controllato i loro attaccanti migliori, e abbiamo giocato una partita molto ordinata. Sono piacevolmente sorpreso inoltre che in sole sei settimane di lavoro si sia instaurato un così bel feeling tra me ed i ragazzi. Normalmente non mi piace elogiare i singoli atleti, tuttavia ieri ha disputato davvero una super partita Nicolo' Pelle facendo tante cose belle, a rete in particolare. Ci tengo a sottolineare che pero' la vittoria è frutto di un gruppo che ha lavorato insieme per 6 settimane con sacrificio e con voglia. Questo naturalmente è solo il primo passo, mi auguro veramente che ce ne siano molti altri in futuro”.

Buona la prima anche per la formazione under 16 guidata da Rudy Rastello che sul campo di Borgofranco è riuscita, dopo una partenza in salita, a rimontare il 5-10 in favore degli avversari e a portare a casa il primo parziale 25-21. Nel secondo set i ruoli si sono invertiti ma i giovani biellesi non hanno mollato la presa e si sono aggiudicati per 3-1 (25/21; 14/25; 25/14; 25/21) il match. Esordio difficile invece per l’under 18 che a Novara ha visto scivolare via 3 punti (0-3: 8/25;15/25;25/22) sul campo del Fielmann Volley, squadra indubbiamente ostica, che in un partita a senso unico si è dimostrata tecnicamente superiore ai biellesi in questo momento della stagione. Ora la palla passa alla Serie C – Ilario Ormezzano SAI che sabato 19 Ottobre alle 20,30 esordirà di fronte al pubblico del Palapajetta. Impaziente di scendere in campo il capitano Edoardo Gallo, al rientro a Biella dopo 9 anni: “Sono felicissimo di essere tornato a vestire la maglia di Biella, qui ho trovato un ambiente giovane e propositivo. La squadra é unita e spero in questa stagione di riuscire a trasmettere qualcosa ai miei compagni più giovani per aiutarli a crescere. Dovremo giocare e soffrire molto per toglierci grandi soddisfazioni, mi aspetto un’ottima stagione!”