Sabato inizia il campionato, ecco il roster definitivo del Botalla TeamVolley

Una nuova stagione è alle porte e il Botalla Formaggi TeamVolley si appresta a vivere l’ennesimo campionato con una squadra ringiovanita, costituita quasi integramente da atlete del 2004. In panchina siederà Marco Busancano, ma il lavoro, fin dal raduno di fine agosto, viene coordinato insieme a Fabrizio Preziosa (coach in serie C) e agli altri tecnici Paolo Salussolia e Fabiano Crepaldi. Dopo aver iniziato a rodare la squadra, alla ricerca di un’amalgama tutta da scoprire essendo il gruppo completamente nuovo, in Coppa Piemonte, sabato alle 17 a Lessona arriverà la compagine del Lilliput.

«Affrontiamo un’avversaria che dovrebbe essere la stessa formazione che abbiamo trovato pochi giorni fa in Under 16, con l’innesto di alcune atlete U18 – dice il tecnico Marco Busancano -. Sulla carta mi aspetto un match molto equilibrato, visto che sia noi che loro siamo due formazioni interamente U18». Il tecnico biellese individua un altro aspetto importante: «Proprio perché sulla carta dovrebbe essere un match molto equilibrato, davanti al nostro pubblico dovremo mettere da parte l’emozione (sarà anche la prima partita ufficiale del Teamvolley della nuova stagione visti i lavori agli spogliatoi del palazzetto che ci hanno fatto giocare sia con C che con D tutte le partite di Coppa fuori casa) e cercare di essere concreti per uscire dalla partita muovendo immediatamente la classifica. Comunque andrà dovremo sicuramente avere la pazienza di costruire pian piano tramite l’intensità degli allenamenti e le partite le nostre sicurezze ed identità di squadra, in modo da vender cara la pelle su ogni parquet e non avere rimpianti nelle occasioni che si presenteranno».

La rosa del Botalla Formaggi TeamVolley per la stagione 2019-20 è formata dalle palleggiatrici Lisa Fornasier e Giulia Lorenzon, dalle schiacciatrici Emma Bognetti, Cecilia Caratti, Beatrice Corso, Ginevra Levis e Rebecca Melotti; dalle centrali Elisa Caramori, Rachele Melotti, Allegra Perucca e Gaia Fornasier e dai liberi Martina Fantini e Francesca Ippolito La squadra si presenterà alle partite con tre centrali (alternando Caramori e Fornasier) e in caso di infortunio o altre situazioni potranno essere convocate anche le altre ragazze che partecipano ad U18 e U16 regionale. Si tratta delle palleggiatrici Francesca Pastorato e Aurora Spano, delle bande Carlotta Biasin e Isabella Durando; della centrale Beatrice Biasin e dei liberi Sara Azzalin, Maria Vittoria Moschin e Marta Salgarella.

Ecco il roster 2019-20:

Lisa FORNASIER Palleggiatrice 2004

Giulia LORENZON Palleggiatrice 2004

Emma BOGNETTI Schiacciatrice 2004

Cecilia CARATTI Schiacciatrice 2004

Beatrice CORSO Schiacciatrice 2004

Ginevra LEVIS Schiacciatrice 2004

Rebecca MELOTTI Schiacciatrice 2003

Elisa CARAMORI Centrale 2004

Rachele MELOTTI Centrale 2003

Allegra PERUCCA Centrale 2004

Gaia FORNASIER Centrale 2005

Martina FANTINI Libero 2002

Francesca IPPOLITO Libero 2004

Allenatore Marco Busancano

Vice Allenatore Paolo Salussolia Fabiano Crepaldi

Dirigente Accompagnatore Francesca Pizzighello