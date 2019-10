Manifestazione Lega a Roma, oltre 130 biellesi scendono in campo con Salvini

“Anche da Biella arriva un segnale fortissimo per riprenderci il Paese: moltissime le persone che anche dalla nostra provincia partiranno alla volta della Capitale per la manifestazione del 19 ottobre. Grazie al treno speciale messo a disposizione dalla Lega, ma anche spontaneamente in treno e in auto, la provincia di Biella aderirà in massa alla manifestazione voluta dal nostro capitano Matteo Salvini contro le politiche del Governo Pd-M5S con oltre 130 persone presenti. Un risultato storico che per la nostra piccola provincia non si registrava da tempo”. Così in una nota Michele Mosca, consigliere regionale e segretario provinciale della Lega, sottolinea l’importanza che i cittadini del Biellese e non solo, hanno voluto attribuire alla manifestazione.

“Allo sforzo organizzativo compiuto – afferma Mosca – che si concreterà oltre che con i treni riservati già completamente prenotati per un totale di 1400 persone dal Piemonte, anche con la partenza di diversi pullman dagli altri territori, si accompagna l’adesione spontanea di moltissimi leghisti biellesi che già venerdì raggiungeranno la Capitale con i propri mezzi, pur di dare sostegno alla piazza e voce alla protesta”.

“Il motto – continua Mosca – è “Orgoglio italiano”, a sottolineare il disappunto della maggioranza dei cittadini nei confronti dell’attuale Governo, nato da un ribaltone e da giochi di potere. Saremo in piazza San Giovanni, tutti a fianco di Matteo Salvini, a dire no alla vecchia politica degli inciuci e delle poltrone e per riaffermare il primato del popolo e la sicurezza dei suoi confini. Sabato 19 non sarà solo la manifestazione della Lega e del centro destra, ma l’atto di nascita di un nuovo Paese”.