Lavori all'ex asilo di Viverone, la minoranza replica al sindaco

La circostanza che la Soprintendenza abbia richiesto al Comune di Viverone (a seguito anche della mia richiesta di chiarimenti sui lavori che si stavano svolgendo) che siano rispettati i requisiti prescritti dalla legge per l’intervento da realizzarsi sull’edificio (ora sede degli Alpini) costituisce la normalità in caso di immobili sottoposti a vincolo siano essi di proprietà pubblica o privata.

Occorre rammentare che la Soprintendenza (facente parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo) è stata istituita per esercitare, nel territorio di competenza, un'articolata attività di tutela, di conservazione e di valorizzazione dei beni immobili di interesse storico e artistico realizzati da oltre 70 anni appartenenti a enti pubblici o comunque su beni immobili appartenenti ai privati, se dichiarati di interesse particolarmente importante.

E’ evidente, quindi, che nel caso concreto gli interventi (di cui il Sindaco era responsabile unico del procedimento) sull’edificio ex asilo non siano stati rallentati dalla minoranza, ma unicamente dal fatto che la Soprintendenza abbia fatto rispettare le procedure trattandosi di un immobile pubblico di interesse storico, i cui lavori erano iniziati, a quanto consta, senza il rispetto delle procedure di legge.

Sicuramente, se l'amministrazione avesse rispettato il normale iter procedurale sin dagli inizi (come viene puntualmente richiesto ai privati), i lavori non avrebbero subito alcun ritardo e sarebbero già conclusi. Pare quindi evidente che la Soprintendenza, se non vi fossero stati problemi e mancanze, non si sarebbe attivata e non ci sarebbero stata alcuna conseguenza.