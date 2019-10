Dopo la visita de Le Iene al sindaco, il Pd attacca Corradino: "Le sue parole esagerate e non reali"

"Le dichiarazioni di Corradino rilasciate a Newsbiella, dopo la visita della troupe de Le Iene, sono esagerate e non rispecchiano la realtà. Per questa motivazione riteniamo grave il comportamento della Giunta di non sospendere il contratto in atto con la Socrebi, a fronte della situazione". Le parole arrivano direttamente dalla consigliera Marta Bruschi, portavoce del gruppo consiliare del Pd. Nello specifico la minoranza attacca il primo cittadino reo, a suo dire, di non aver aver liquidato la Socrebi per indire un nuovo bando di assegnazione dell'impianto del tempio crematorio, a fronte di una ipotetica causa milionaria.

"Se il procedimento venisse perso -insiste Bruschi- al massimo si dovrebbero pagare i danni (mancati incassi) per il periodo da qui fino alla sentenza, non certo per 25 anni. Inoltre il comune ha ampissime probabilità di uscire vincente da questa partita a fronte della gravità dei fatti commessi dalla Socrebi". A sentenza favorevole ottenuta il comune potrebbe rifare un bando di gara per una nuova assegnazione e ottenere "ampi margini di guadagno".

"Queste le valutazioni erano state fatte dalla precedente Giunta Cavicchioli -conclude la consigliera di minoranza- che avviò la procedura di revoca alla Socrebi, ora stoppata da Corradino. Data la gravità dei fatti, la possibilità di sconfitta da parte del comune è molto bassa. Non si capisce veramente quale sia la ragione per non proseguire nell'intento".

