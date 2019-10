Villa Schneider ricorda i rastrellamenti tedeschi in Piemonte 1943 - 1945

Venerdì 18 ottobre 2019, alle 21 a Biella, presso la sede del Comitato Provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia a Villa Schneider (piazza Lamarmora, 6), si terrà la conferenza "I rastrellamenti tedeschi in Piemonte 1943 - 1945".

Promossa dalla Casa della Resistenza di Sala con il patrocinio dell'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, la conferenza conclude la serie di iniziative realizzate nell'ambito del 75° anniversario del rastrellamento in Valle Elvo e Serra e dell'eccidio di piazza Q. Sella (28 maggio - 4 giugno 1944) e vedrà la partecipazione di Raphael Rues, ricercatore e autore di "SS-Polizei Ossola-Lago Maggiore 1943 - 1945". Originario di Minusio (Svizzera), Rues è laureato in Storia Economica e dal 2018 ricerca, nell'ambito del suo Dottorato presso la University of Leicester, la presenza delle forze tedesche e fasciste nel Piemonte, e in particolare nella regione dell'Ossola e del Lago Maggiore. Nel tempo libero collabora attivamente con la Casa della Resistenza di Fondotoce/Verbania.

Nel volume "SS-Polizei Ossola-Lago Maggiore 1943-45" - sottotitolato "Rastrellamenti e crimini di guerra" e edito in edizione trilingue (italiano, tedesco e inglese) da Insubrica Historica (Minusio, CH) - Rues indaga sulle formazioni tedesche e fasciste che operarono nella zona dell'Alto Novarese tra il settembre 1943 e l’aprile 1945 e mette in luce aspetti in gran parte non noti, anche attraverso immagini fotografiche inedite. Il saggio è dedicato nello specifico ai reparti delle SS-Polizei (reggimenti 12, 15 e 20) che operarono nel nord-ovest del nostro Paese.

Tra gli elementi di nuova conoscenza emersi dalla ricerca di Rues - che saranno oggetto di approfondimento nel corso della conferenza - vi è l’individuazione dei responsabili di vari rastrellamenti e operazioni avvenute anche nel Biellese. Rues infatti indica con precisione non solo i reparti impiegati, ma anche nome e trascorsi degli ufficiali a capo delle operazioni; in particolare del tenente colonnello Ludwig Buch, responsabile del rastrellamento di Rassa nel marzo 1944 e del vasto rastrellamento – noto con il nome in codice di Hamburg - che coprì buona parte del Biellese occidentale alla fine del maggio 1944. Buch, a differenza di quanto scritto finora non si suicidò a Novara nell’aprile 1945, ma usci invece indenne da ogni responsabilità riguardante i crimini di guerra commessi dalla sua unità, ritornando incolume in Germania per poi morire nel 1968 ad Heidelberg. Altri protagonisti tedeschi della SS-Polizei nel Biellese ripresero, al termine della guerra, il proprio servizio nelle forze dell’ordine nella Polizia della Germania Federale.

L’autore sottolinea come “nessuna delle rappresaglie tedesche commesse dalla SS-Polizei in Piemonte fu penalmente perseguita”: qualche procedimento venne avviato ma tutti furono poi archiviati durante il periodo 1966-1967 dalla procura militare di Torino in quanto, si afferma nella sentenza di archiviazione, “non è possibile svolgere altre indagini per accertare l’identità degli imputati” – accertamento invece, sottolinea l’autore, ben “possibile come dimostra questo contributo”; anche il fascicolo di indagini relativo all’eccidio di 42 partigiani a Fondotoce (Verbania) confluì in quello che il giornalista Franco Giustolisi ha efficacemente definito come “armadio della vergogna” insieme ad altre 2273 “notizie di reato” commesse dalla forze militari tedesche durante l’occupazione della penisola; procedure di fatto secretate per decenni e solo dal 1994 rinvenute e, dove possibile, giuridicamente riaperte.

Info: 340 9687191 / museoresistenzasala@gmail.com