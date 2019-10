Torna la passeggiata con gli asinelli a Sala Biellese

Dopo il successo del Bioblitz organizzato a giugno, già tutto esaurito per la seconda passeggiata dell'anno in compagnia degli ospiti de Il Rifugio degli Asinelli, organizzata per il 27 Ottobre.

Partendo da Il Rifugio di Sala Biellese alle 10:30, il percorso di 2 ore, adatto a tutti, permetterà ai partecipanti di scoprire i sentieri della Serra dipinti dai colori dell'autunno e cercare anche castagne in compagnia di due asinelli.

Nella stessa giornata sarà, inoltre, dato ampio spazio all’interazione e al grooming: i partecipanti potranno avvicendarsi nei recinti per passare del tempo in compagnia degli asinelli e spazzolarli con striglie e brusche. Il Grooming si svolgerà dalle 14 alle 16:30 presso Il Rifugio degli Asinelli.

La partecipazione al pomeriggio di grooming è libera, gratuita e senza prenotazione. L’evento si svolge all’aperto e, in caso di condizioni meteo avverse, potrà essere annullato (in caso di dubbi è possibile contattare il Rifugio degli Asinelli al numero 0152551831).

Il grooming è adatto a ogni età; i bimbi sotto i 6 anni dovranno essere accompagnati nei recinti da un adulto. Per tutti si raccomanda un abbigliamento adatto alle attività all’aperto e scarpe chiuse (perfetti gli scarponcini da trekking).

Sono, inoltre, previste due visite guidate organizzate del Rifugio, al mattino e al pomeriggio. Per maggiori informazioni contattare info@ilrifugiodegliasinelli.org

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Ufficio stampa della Fondazione “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS”

Tel 015 2551831 - 340 7412578