WOOOOOW! Io e il mio futuro, presentata la seconda edizione del salone dell'orientamento FOTO

Dopo il successo della prima edizione biellese di “Woooow! Io e il mio Futuro” che lo scorso anno aveva visto partecipare più di 4000 persone, fra poco più di un mese ritorna la seconda edizione del salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro del territorio. “Wooooow! Io e il mio futuro” si svolgerà a Città Studi venerdì 22 e sabato 23 novembre, con ingresso gratuito, e si rivolge in particolare a giovani, famiglie, docenti.

All’interno della manifestazione si svolgeranno appuntamenti consolidati: Versus, il salone dell’orientamento dedicato alla scelta della scuola superiore; It’s My life, l’orientamento post diploma di BiYoung; IOLAVORO la più grande job fair italiana. In un unico contesto, dunque, sarà possibile avere una panoramica con tutte le indicazioni utili per chi intende fare una scelta informata sia rispetto al percorso di studi da intraprendere sia rispetto alle figure professionali richieste dalle aziende del territorio.

La seconda edizione del salone è stata presentata oggi in conferenza stampa. “Wooooow! Io e il mio futuro” è organizzato grazie alla collaborazione di enti e istituzioni locali, scuole biellesi. Il format regionale, organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, è alla nona edizione. L’evento biellese è organizzato da Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Giovani Imprenditori Cna Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete, con il supporto di Comune di Biella, Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli. “Wooooow! Io e il mio futuro” fa parte delle iniziative della XVIII Settimana della Cultura di Impresa di Confindustria. Il programma dettagliato della manifestazione è in via di definizione. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento Wooooow Biella a cui si aggiunge anche il profilo Instagram Wooooow Biella.

FRANCESCO FERRARIS, presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese: “Wooooow torna con l’obiettivo di confermarsi come punto di riferimento per l’orientamento scolastico dalla scelta dell’istruzione superiore fino al post diploma, offrendo le informazioni utili per poter fare una scelta consapevole. Il ruolo degli imprenditori è quindi centrale per riuscire a trasmettere non solo i valori della cultura d’impresa ma anche la tipologia di personale specializzato che dovrà essere inserito in organico per sviluppare le aziende e il territorio. Tutto questo non sarebbe possibile se non fossimo riusciti a lavorare insieme, mettendo a fattore comune le esperienze e le idee con un unico obiettivo: il futuro del Biellese”.

ANDREA VALENTINI, presidente Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella: “La nostra associazione vuole essere vicina al territorio attraverso numerose iniziative, prima fra tutte Wooooow, che viene realizzato insieme agli altri Gruppi Giovani e a i principali punti di riferimento per l’orientamento. Una collaborazione che è nata oltre un anno fa e che si è rafforzata nel tempo. Per questa ragione non solo è giusto, ma anche doveroso, impegnarsi in un evento come Wooooow, che è del territorio e per il territorio”.

NICOLO’ BELLON, presidente BiYoung: “Purtroppo oggi non possiamo essere fisicamente presenti, proprio perché impegnati all’università: un paradosso che, però, non fa mancare mai il nostro impegno alla creazione di eventi come Wooooow. It’s My Life, il salone dedicato all’orientamento universitario, è alla settima edizione e quest’anno il nostro obiettivo è raggiungere i 50 atenei presenti. Per noi questo evento è un atto di amore per il territorio, perché attraverso questa iniziativa vogliamo accompagnare i giovani in una scelta che è fondamentale per la loro crescita. Fare parte di Wooooow, poi, ha portato ancora più forza non solo al nostro evento ma all’intero tema dell’orientamento”.

GIANLUCA SPAGNOLO, Scuole Biellesi In Rete: “Attraverso iniziative come Wooooow si crea una sinergia capace di fare crescere le idee e i progetti, unendo le differenti proposte in un unico evento più forte e riconosciuto per l’orientamento. L’ulteriore collaborazione fra mondo della scuola e mondo del lavoro si traduce anche nella realizzazione di percorsi trasversali per l’orientamento in cui gli studenti sono protagonisti sia con Versus, il salone dedicato alla scelta dell’istituto superiore, sia facendosi parte attiva nell’organizzazione e nell’accoglienza durante l’evento stesso”.

ELENA CHIORINO, assessore a Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo studio della Regione Piemonte: “L’orientamento scolastico, per gli studenti, ad ogni livello, rappresenta uno dei punti cardine delle nostre politiche attive. Occorre smetterla di piangerci addosso per la “fuga di cervelli” verso l’estero dei nostri giovani, quasi sempre indotta da mancanza di alternative. Al contrario dobbiamo darci da fare per offrire la possibilità ai ragazzi di realizzarsi professionalmente e perseguire le proprie legittime ambizioni in Piemonte. Obiettivo di un buon orientamento, infatti, deve essere quello di far incrociare con efficacia la domanda e l’offerta di lavoro, attraverso una informazione trasparente e mirata, in grado di fornire ai ragazzi tutti gli strumenti per poter fare la scelta più giusta e consapevole”.

CLAUDIO SPADON, direttore Agenzia Piemonte Lavoro: “L’edizione biellese dello scorso anno di IOLAVORO ha riscontrato molto interesse e partecipazione: 42 aziende presenti con centinaia di proposte di lavoro e oltre 600 persone in cerca di occupazione. L’evento che proponiamo, è strutturato sull’esperienza di successo del modello regionale di IOLAVORO, portato a livello territoriale negli ultimi anni. Ulteriore valore aggiunto, già inaugurato l’anno passato, è la fattiva collaborazione con il Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Piemonte, organizzatori dell’evento Woooow, che ha inoltre consentito in questi ultimi anni di rafforzare l’integrazione tra il sistema formativo e il mondo del lavoro, offrendo ai partecipanti agli eventi concrete opportunità di orientamento formativo e professionale. Ritengo infatti che una sempre maggiore sintonia tra le diverse politiche del lavoro e sviluppo, così come alleanze territoriali forti, portino a maggiori risultati in termini occupazionali”.

GABRIELLA BESSONE, assessore a Educazione e Istruzione Pubblica del Comune di Biella: «Anche quest’anno il Comune di Biella è pronto a sostenere il salone dell’orientamento scolastico con entusiasmo. Si riparte dopo il grande successo della passata edizione, con l’obiettivo di dare ai giovani tutti gli strumenti necessari per orientarsi e per compiere le scelte migliori per il loro futuro. Il Comune di Biella, attraverso l’Informagiovani, sarà presente e pronto a offrire tutti gli strumenti a disposizione per orientarsi nel mondo della formazione e del lavoro. E’ poi importante che si prosegua in queste genere di iniziative di concerto, tra tutte le realtà territoriali, per evidenziare al massimo le potenzialità».

FRANCO FERRARIS, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella: "La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella crede con forza che l'investimento nella formazione e nell'orientamento dei giovani rappresenti un punto strategico per il futuro del territorio, per questo sostiene attivamente Wooooow nell'ambito di Città Studi. Un momento di informazione prezioso per ragazzi e famiglie che oggi sempre più sono chiamati a progettare con attenzione il proprio futuro."

GIANPIERO MASERA, Segretario Generale CCIAA di Biella e Vercelli: "La Camera di Commercio di Biella e Vercelli sostiene l'organizzazione di Woooow perché riteniamo che costituisca un valido aiuto per i giovani e per chi è in cerca di occupazione, offrendo informazioni, indirizzi, formazione e colloqui con istituzioni e aziende. Su questo fronte abbiamo attivato molte iniziative di supporto all'alternanza scuola lavoro con bandi per le imprese, concorsi, workshop nelle scuole e molto altro ancora, a cui si aggiunge l'indagine Excelsior, che ogni mese fotografa il fabbisogno di personale delle aziende in tutte le province italiane. Facilitando il dialogo tra mondo del lavoro e persone si può migliorare l'economia e incentivare lo sviluppo, e il nostro impegno va in questa direzione, così come questa manifestazione".