Vigliano: Apre la Biblioteca di Villa Era dedicata a Franz Rivetti e Ledanna Duranti Danieli FOTOGALLERY

La storica Villa Era di Vigliano ha la sua biblioteca. È stata inaugurata sabato pomeriggio, 12 ottobre, alla presenza di numerosi personaggi che hanno fatto la storia del famoso centro Icare e raccontato con entusiasmo le loro esperienze al suo interno. Apertura della cerimonia a cura della padrona di casa Silvia Rivetti, accompagnata da tanti ospiti tra cui Claudio Patrucco, Ludovico Benso, la direttrice della biblioteca di Biella Anna Bosazza, Luciano Proietti, Rosario Porrovecchio e Antonio Nuzzo.

Dedicata a Franz Rivetti e Ledanna Duranti Danieli, la biblioteca contiene più di 3000 volumi e pubblicazioni ed è recentemente entrata a far parte del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), attraverso il Polo Bibliotecario Biellese. Inoltre, è tra le prime biblioteche private che hanno deciso di condividere il proprio patrimonio nel catalogo collettivo uniformandosi alle norme catalografiche internazionali. Per gestire e rendere fruibile il patrimonio, la biblioteca si è dotata di un software approvato dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) per la gestione e condivisione dei dati, affidando il lavoro di catalogazione a un bibliotecario esperto.

La storia di Villa Era

Per più di trent’anni Villa Era è stata la sede del Centro Eubiotica e del Centro ICARE, entrambi pionieri in Agricoltura biologica, Alimentazione, Fitoterapia, Erboristeria, Botanica, Medicine Naturali e nella pratica di Yoga e Ayurveda. In questo contesto, si sono svolti conferenze, seminari e corsi tenuti da esperti di fama internazionale, professori e insegnanti specializzati nelle varie discipline. Questo lungimirante progetto venne iniziato proprio da Ledanna Duranti Danieli (fondatrice di “Eubiotica”) negli anni ‘50 e continuato dal nipote Franz Rivetti. La Villa si trasformò ben presto da casa avita in un centro culturale, dove visitatori da tutto il mondo si ritrovavano per seguire i corsi. Gli stessi avevano a disposizione la biblioteca specializzata creata e ampliata nel corso degli anni ’70-‘90.

Nel 1990 Villa Era e ICARE ospitarono la cerimonia per il decimo anniversario del Right Livelywood Award, conosciuto come il Nobel Alternativo: premio per coloro che nel mondo si adoperano per la conservazione e la salute del pianeta terra. In occasione dell’evento tutti i vincitori delle precedenti edizioni trascorsero alcuni giorni di studi, incontri e seminari di cui sono conservati e catalogati i documenti. Nato a Torino nell’immediato dopoguerra il Centro Eubiotica raccoglie intorno a sé gli studiosi preoccupati per i risvolti negativi che la nascente industrializzazione avrebbe causato all’individuo e alla società. Organizza conferenze e dibattiti su argomenti quali l’agricoltura biologica, l’alimentazione come medicina preventiva, le medicine dolci, l’ecologia, la botanica e le piante officinali, le energie rinnovabili ecc.

Nel 1964 inizia a pubblicare la rivista Eubiotica ed è intorno ad essa che cominciarono a fare capo un numero sempre crescente di istituti, centri, professionisti, operatori, insegnanti, privati cittadini che cercavano riferimenti e informazioni su ciò che in Italia e nel mondo si sviluppava nel campo dell’alternativa naturale.

I.C.A.R.E.: International Centre for Advancement in Research and Education. Nato a Villa Era dall’esigenza spontanea di alcuni amici che, decisi ad affrontare i problemi dell’uomo nella sua totalità, cominciarono a concretizzare la loro visione di vita ispirata dalla filosofia di Krishnamurti. Al centro dei loro obiettivi l’uomo e il suo equilibrio psicofisico da raggiungere attraverso la pratica del benessere spirituale e fisico.