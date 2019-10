Oltre 100 visitatori in viaggio verso Oriente alla Biblioteca di Città Studi

Oltre cento visitatori sono intervenuti alla mostra “L’arte di dare una forma. Bonsai e ceramica Raku” inaugurata giovedì scorso, alcuni sono arrivati anche da fuori provincia per ammirare i bonsai e le ceramiche esposti nei locali della biblioteca.

"Nei giorni a seguire l‘inaugurazione abbiamo registrato un forte afflusso di pubblico oltre a quello abitudinale della biblioteca - sottolinea il curatore della mostra Walter Ruffatto - Non ci aspettavamo una risposta così piena di entusiasmo da parte dei visitatori. Moltissimi anche gli appassionati di bonsai che si sono intrattenuti ad ammirare queste meravigliose sculture viventi e altrettanti quelli che si sono interessati alla tecnica Raku. Ogni bonsai, infatti, dialoga con una ceramica ricreando un’atmosfera meditativa e di estrema eleganza visiva. Un’occasione per far avvicinare il visitatore alla cultura nipponica attraverso due tecniche molto diffuse anche in Occidente. Entrambe, grazie ai principi filosofici che le accompagnano fin dall’origine, ci ricordano come sia possibile vivere in armonia con le cose, con gli uomini e con la natura. I bonsai in quanto esseri viventi, necessitano di cure e non possono restare al chiuso per troppo tempo. Per questo motivo verranno esposti per poche settimane e le piante verranno sostituite con altre ogni cinque giorni. Invito quindi tutti a visitare la mostra in tempi diversi, così da poter ammirare più specie di piante”.

La mostra organizzata da Città Studi Biella è a cura di Walter Ruffatto e in collaborazione con Garden Club Biella e R&L Creative Bonsai. Oltre ai bonsaisti Luca Barbieri e Riccardo Valle sono coinvolti sette esperti ceramisti con le loro creazioni: Anna Banfi, Roberto Castellano, Mark HC Jones, il duo Lista|Fila, Simone Stefani ed Ebe Tirassa. Per tutta la durata della mostra si alterneranno più di venti bonsai di diverse specie, coltivati con passione e bravura dai giovanissimi Luca Barbieri e Riccardo Valle fondatori della e R&L Creative Bonsai.

Alla mostra è abbinata una proposta di lettura dal titolo “Giappone”, una bibliografia sulla storia e la cultura del Paese del Sol Levante. L’esposizione rientra all’interno della fortunata rassegna “Crossing Art&Books”, diventata ormai un punto di riferimento per gli artisti del territorio promossa dalla biblioteca di Città Studi Biella ormai da anni. La mostra rimarrà esposta sino al 26 ottobre dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle 19), sabato (dalle 8.30 alle 12.30) tranne i festivi. L’ingresso è libero.