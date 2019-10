Emanuela Baietto entra al Rotary e porta la “Passione”

Aumentano le quote rosa al Rotary Club di Biella. Entra Emanuela Baietto, architetto specializzato in restauro, edilizia pubblica e commerciale. Con una relazione densa di passione per il proprio lavoro, lunedì 14 ottobre è entrata a far parte del Rotary Club di Biella la firma architettonica della copertura dell'Anfiteatro di Sordevolo. Imponente, in legno lamellare proveniente dal Trentino-Alto Adige, con i suoi 1500 metri quadrati, l’ormai nota copertura a forma di razza, ha arcate lunghe oltre cinquanta metri.

«L’Anfiteatro», spiega l’Architetto Baietto «è un’opera importante che non appartiene solo alla comunità locale ma a tutto il Biellese e che, nata principalmente per dare accoglienza confortevole agli spettatori della Rappresentazione “La Passione”, è oggi a beneficio di tutto ciò che è intrattenimento, come concerti, teatri e spettacoli di ogni genere».

Attiva anche nell’edilizia commerciale, portano la sua firma alcuni negozi di Bottega Verde, tra cui quelli di Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Milano, Torino e Genova, ma anche store negli Emirati Arabi Uniti e a Kiev. Il suo impegno nel restauro di edifici religiosi di carattere monumentale è oggi visibile nelle Chiese di Gifflenga, Rosazza, nell’Edificio del Cenacolo – Villa Poma Guagno, la torre del Ciucarun di Ponderano. Negli ultimi anni ha svolto un lungo e meticoloso lavoro di restauro al Santuario di Oropa. Ha progettato la piazzetta e il parcheggio che si trovano a fianco della Basilica Nuova e, in seguito, ha svolto i progetti per la ristrutturazione delle coperture dei Padiglioni Sant'Anna, San Gioachino, San Tommaso e delle testate di Ponente e Levante.

Con una “non classica” spillatura a sinistra ancorché nell’asola di destra maschile, la Presidente in carica del Rotary di Biella Adriana Paduos ha evidenziato in modo simbolico e spiritoso l’importanza dell’ingresso di una donna nel club di servizio più longevo del biellese.