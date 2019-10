Biella: Giardini Arequipa invasi dagli scout, il nuovo anno inizia con lo sguardo verso il 2020 FOTOGALLERY

Una giornata di festa in cui i giardini Arequipa di Biella si sono trasformati nella “cittadella” degli scout biellesi. Domenica scorsa i ragazzi si sono riuniti per la giornata di apertura delle attività annuali con lo sguardo rivolto verso il 2020, anno che per gli scout vedrà un concreto cammino in preparazione della centenaria Incoronazione della Vergine di Oropa ma anche la ricorrenza dei 75 anni dalla rifondazione dello scoutismo al termine della Seconda Guerra Mondiale.

Il richiamo a Oropa era ben visibile anche a chi passava per caso dai giardini: il “portale” che tradizionalmente gli scout realizzano per i loro campi cimentandosi in costruzioni in legno e legature di corda riproduceva la sagoma della Basilica Antica di Oropa, con la Madonna riprodotta su un semplice cartello. In mattinata i giochi alla ricerca della corona e del suo significato hanno coinvolto anche i più piccoli. Poi, gli scout sono anche usciti dai giardini per incontrare le persone del quartiere nei dintorni.

Emozionante la messa delle 12, presieduta dal vescovo Roberto Farinella, durante la quale tutti si sono riuniti intorno all’altare da campo allestito davanti al portale. La messa è stata concelebrata da padre Giovanni Gallo e padre Roberto Melis, assistenti degli scout. Nel pomeriggio, invece, gli scout hanno colorato di blu la platea del Cinema Odeon per la proiezione del film “Aquile Randagie”, accompagnati da familiari, amici e da chi altro voleva assistere.

Sorpresa per tutti è stata la presentazione del film a cura del giovane attore Marco Pratesi, che proprio nella pellicola interpreta uno dei ragazzi del club Aquile Randagie A fine proiezione Pratesi ha raggiunto i ragazzi ai giardini, per il momento conclusivo della giornata: con l’Ammainabandiera non c’è stato solo un saluto finale, ma il rinnovo di un impegno comune che guiderà tutti i gruppi scout biellesi a portare avanti le iniziative del prossimo anno, con lo stile di gioiosità ed entusiasmo che li contraddistingue.