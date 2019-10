Selecar Gaglianico, si celebra il lancio delle ultime 3 nate di casa AUDI

Venerdì sera da non perdere presso la concessionaria Audi-Volkswagen Selecar di Via Cavour 50 (S.S. Trossi) a Gaglianico. Allo scoccare delle 19:30 infatti, nella storica sede del colosso tedesco, presente da oltre 30 anni sul territorio, si terrà la presentazione dei tre ultimi modelli nati in casa Audi, fresca di un restyling completo della propria gamma.

Verranno presentate quindi la nuova Q3 sportback, SUV di taglia media con look e prestazioni sportive, la nuova A1 Citycarver, compatta dall’animo off-road, e la nuova Q5 TFSI E, SUV potente e con tecnologia plug-in hybrid. Per festeggiare al meglio il lancio e per dimenticare per qualche momento le difficoltà che il settore auto sta vivendo, la Selecar ha deciso di accogliere i propri clienti e tutti coloro che vorranno partecipare con una vera e propria festa che vedrà un susseguirsi di musica, performance artistiche, micro-magia e uno spettacolo pirotecnico in piena regola, il tutto accompagnato ad un catering che non lascerà a bocca asciutta gli ospiti.

“Sarà l’occasione per parlare di auto in un momento di festa. - conferma Fabrizio Rubinelli, responsabile della concessionaria - Abbiamo scelto di unire il lancio dei tre nuovi modelli con un evento votato ad accogliere tutti coloro vorranno vivere una serata di divertimento, ma anche di confronto su un mondo in continuo e rapido cambiamento". L’evento, come detto, si terrà dalle 19:30 alle 21:30 di venerdì 18 ottobre, presso la Selecar di Via Cavour 50 (S.S. Trossi) a Gaglianico e si preannuncia ricco di contenuti interessanti.