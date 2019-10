Sella e Rotary insieme per debellare la polio

Il gruppo Sella a fianco del Rotary nella lotta alla poliomielite. Per sostenere l’organizzazione nel proprio impegno a liberare il mondo da questa malattia, le società del gruppo Sella, Banca Patrimoni Sella & C. e Banca Sella, hanno inserito nella propria offerta di carte di credito le Rotary Credit Card, nell’ambito del programma promosso da Rotary per raccogliere fondi per eradicare il poliovirus.

Due le carte disponibili: la Visa Classic e la Mastercard Platinum End Polio Now, con le quali sarà possibile partecipare attivamente alla lotta contro la malattia. Quota di parte del canone annuo e una percentuale del ricavo netto incassato dai circuiti collegato allo spending verranno infatti devoluti – senza alcun costo aggiuntivo – per sovvenzionare le attività del programma umanitario promosso dalla Fondazione Rotary, l’organizzazione di beneficenza di Rotary.

Le nuove Rotary Credit Card sono state ufficialmente presentate nel contesto del Rotary Institute 2019 organizzato a Catania lo scorso weekend, il meeting internazionale cui hanno preso parte il presidente di Rotary International Mark Maloney, il segretario generale John Hewko, il presidente del gruppo Sella Maurizio Sella, l’Amministratore delegato di Banca Patrimoni Sella & C. Federico Sella e Francesco Arezzo, board director di Rotary. Il progetto congiunto si fonda sui valori e il senso di responsabilità che accomunano l'organizzazione internazionale e il gruppo Sella e sul medesimo desiderio di raggiungere un importante traguardo come quello di porre fine alla polio per sempre.

Il Rotary è una rete globale i cui membri si impegnano a fare la differenza nelle loro comunità e in tutto il mondo per affrontare le sfide umanitarie e attuare progetti sostenibili per combattere le malattie, promuovere la pace, fornire acqua potabile, sostenere l'educazione, aiutare madri e bambini e far crescere le economie locali. Oltre 300 milioni di dollari sono stati assegnati ogni anno negli ultimi anni attraverso la Fondazione Rotary per sostenere questi programmi in tutto il mondo.