Forma Comune: il progetto di Anci Piemonte fa tappa a Biella

Gli eventi di formazione promossi dall’Anci approdano a Biella. FORMA COMUNE 2019 prosegue con un nuovo evento dedicato ai temi del bilancio, dei tributi, della gestione del personale e delle gestioni associate. Giovedì 31 ottobre, dalle ore 9 alle 14, il progetto di formazione promosso da Anci Piemonte e Fondazione iFEL farà tappa a Biella, nella sede del Comune, in Via Battistero 4.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco e vicepresidente di Anci Piemonte, Claudio Corradino. Come sempre, la partecipazione è gratuita ma occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative Anci.

Per iscriversi all’evento di Biella è possibile consultare il sito di Anci Piemonte https://www.anci.piemonte.it/forma-comune-a-biella-il-31-10/