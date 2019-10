Sci Club Biella in festa a Palazzo Gromo Losa: una storia lunga 100 anni FOTO

Sabato sera a Palazzo Gromo Losa si è svolta la celebrazione del centenario dello Sci Club Biella nato il 14 ottobre 1919, a cui hanno partecipato per il Comune di Biella l’assessore Barbara Greggio, la deputata Cristina Patelli, già membro della commissione Cultura e Istruzione.

“I cento anni del nostro sodalizio sono stati il volano per ricordare a tutti i presenti che il futuro del nostro Biellese appoggia su fondamenta storiche immense – spiega il presidente Filippo Barbera - Per questo tutti noi ma soprattutto i giovani dobbiamo tenere alto l’orgoglio di questo territorio non dimenticando quanto è stato fatto in passato. Lo sci è stato in quei tempi l’aspetto più moderno da trasmettere alle giovani leve del tempo, scalpitanti di dimostrare con la competizione il loro valore”.

Gli ospiti intervenuti, dal presidente onorario Vittorio Barazzotto al presidente della Fondazione Funivie Oropa Andrea Pollono, hanno sottolineato che il passato storico è parte di noi stessi ricordando quanto il club e la conca di Oropa hanno significato per i biellesi; per questo il progetto futuro Coro sarà utile per il rilancio storico museale della conca di Oropa. “Questo immenso lavoro va di pari passo ai grandi sforzi fatti dalla famiglia Zegna per quanto riguarda l’Oasi Zegna – afferma il presidente - realtà ormai conosciuta sia in Italia che all’estero. Dimostrazione del fatto che entrando nei canali giusti del turismo tutto questo può portare beneficio a tutto il Biellese. Noi siamo grati al luogo dove lo Sci Club Biella continua ad allenare, plasmare, educare i ragazzi a questo sport meraviglioso che è lo sci in tutte le sue discipline”.