Motocross: il CMR di Cossato 5 volte vincente

Ad una gara dal termine della stagione agonistica 2019 i piloti KTM del CMR di Cossato hanno raccolto ottimi risultati nelle due gare che aprivano la fase finale del Campionato MOTOASI MX2. Dopo l’estate è stato promosso a pilota ufficiale Francesco Dionisio.

L’ingegnere di Masserano, già tesserato presso il Team CMR, sostituirà Ferrario Gionata nella classe Esordienti. Ottimo il debutto nella gara di Ottobiano dove ha ottenuto un secondo e un quarto posto aggiudicandosi il secondo posto di giornata. Nella successiva gara di Pinerolo ha saputo ripetersi con un secondo posto in gara 1 e un quinto in gara 2 ha centrato il secondo podio consecutivo ottenendo il secondo posto di giornata consolidando la sua seconda posizione in campionato. Nella categoria Sport poker del cossatese Simone Gasparini.

Sia nella prova di Ottobiano svoltasi sul medesimo tracciato del Campionato MXGP, sia nella prova di Pinerolo, Simone si è imposto vincendo tutte e 4 le manches ottenendo due vittorie assolute consecutive. Un risultato davvero straordinario se si considera che Simone ha preso parte alla stagione agonistica dalla terza gara dovendo recuperare un infortunio della stagione 2018. Ad una gara dal termine Simone occupa, con due gare in meno appunto, la settima posizione in campionato. Nella categoria Master il giovane valdostano Nicky Seris continua a sorprendere ottenendo risultati sempre migliori.

In sella alla sua KTM 125 ha ottenuto a Ottobiano un settimo e un sesto posto che gli hanno consentito di chiudere al sesto posto di giornata. Ancora meglio ha fatto a Pinerolo dove ha chiuso sesto in gara uno e quinto in gara 2 ottenendo quello che è fino ad ora il suo miglior piazzamento stagionale. Chiudendo quinto assoluto a Pinerolo Nicky sale in settima posizione in campionato, a pochissimi punti dalla top5.

Il suo compagno di categoria, l’esperto biellese Filippo Muraca, ha portato la sua KTM al quinto posto in gara uno e al quarto posto in gara 2 nella prova di Ottobiano. Sul tracciato della MXGP ha chiuso al quinto posto di giornata. Tutt’altra storia a Pinerolo dove Filippo ha ottenuto, oltre alla pole position, una splendida vittoria in gara uno a seguito di un lungo ma corretto duello con il leader del campionato. Un quarto posto in gara due gli ha consentito di concludere secondo assoluto di giornata e di consolidare la seconda posizione in campionato.

“I risultati di questi ragazzi ci ripagano dell’intenso lavoro che sta dietro a questo sport e ci rendono profondamente orgogliosi perché sappiamo quanto impegno e quanti sacrifici ci vogliono per essere in sella ad ogni gara” fanno sapere dal direttivo del Team. “Far parte di una bella squadra è anche avere, oltre ai risultati, armonia, dialogo e divertimento tra i piloti. Con questi ingredienti le cose vanno sempre nel verso giusto” ha aggiunto l’allenatore Mercandino - Non ci resta quindi che attendere il 10 novembre per l’ultima prova della stagione prevista sul nuovo tracciato di Trofarello e che andrà a definire le classifiche assolute che sono ancora tutte matematicamente aperte”.