Giochi, pittura, prelibatezze e camminata: ecco il menù di A pè par Ciavasa

Conto alla rovescia per la 39° edizione di A pè par Ciavasa, la tradizionale camminata a passo libero non competitiva di 5 chilometri per le strade del rione, organizzata dal gruppo alpini di Chiavazza. La manifestazione avrà inizio alle 14.30 in piazza XXV Aprile, a Chiavazza.

Ma gli appuntamenti non terminano certamente qui. In tale occasione, si darà inizio ad un concorso di pittura-disegno (o con qualsiasi tecnica) aperto a tutti, con tema: “Colori d'autunno a Chiavazza”. Per maggiori info: 015.23173. E poi giochi e intrattenimento con gli animatori dell'oratorio parrocchiale. Infine, spazio anche per il cibo, con la nutellata per i piccoli partecipanti e l'accoppiata vincente castagnata-frittelle di mele rivolto ai più grandi.