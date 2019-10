Biella si impone a Prato nel derby degli ex

Nella seconda giornata dei campionati a squadre di tennistavolo, giocata nello scorso fine settimana, il calendario aveva in programma, nel girone B di B1, l’incontro tra il Tennistavolo Biella ed il CIATT Prato. Quello che, solo una quindicina di anni fa, sarebbe stato l’indiscusso derby laniero, giocato tra due città, capoluoghi di territori vocati totalmente alla lavorazione tessile(pur in settori differenti), ora come ora, quello giocato sabato è stato solamente un derby tra ex. Ma accantoniamo i rimpianti e vediamo come si è svolto l’incontro.

Il Prato, pur con una storia recente (fondato nel 2009), è un’importante realtà nel mondo pongistico non solo toscano. Da quest’anno, ha una squadra che milita nel massimo campionato (A1) ed una dozzina di formazioni che giocano nei campionati inferiori. La contesa inizia con la partita di Vincenzo Carmona che perde in bella (11 a 9) contro il non giovanissimo Cattoni; ma subito è Simone Cagna ad invertire la direzione del match vincendo, in tre set, con una prova maiuscola, la partita contro Cola, dei tre avversari, quello meglio posizionato nel ranking. La terza partita vede opposti Eugenio Panzera, capitano della carrozzeria Campagnolo ed il cinese Jiang (i pratesi non potevano non avere tra le proprie fila un giocatore dagli occhi a mandorla!). L’atleta biellese, in non perfette condizioni di forma, soffre come un dannato. Perde il primo set a 10, poi tutto sembra risolto, i successivi due sono a suo appannaggio (3, 4). Ma così non è, il quarto lo perde a 9 e, anche in bella, le cose si mettono male.

Jiang certamente ha un buon top spin di rovescio, ma, complessivamente, nemmeno si avvicina alla classe di Eugenio che però si viene a trovare sotto 6 a 2. Dopo un provvidenziale time-out richiesto da Gilberto Ciarmatori, per l’occasione in panchina, la grande determinazione del forte atleta torinese ribalta completamente le sorti del set. Con un parziale di 9 a 1 a favore si aggiudica questo importantissimo punto e rifila un duro colpo al morale dell’intera squadra avversaria. E’ ancora Vincenzo a concedere un punto agli avversari con la netta sconfitta in tre set subita per mano di Cola che riporta in parità il match. Torna in campo Panzera che supera al quarto parzialeCattoni e poi, con la vittoria di Simone, in bella, sul cinese, l’incontro prende definitamente il giusto abbrivio. Chiude il discorso Eugenio, che finalmente gioca come sa, superando nettamente in tre set Cola. 5 a 2 il risultato finale di un match molto meno facile di quanto lo score,alla fine, indichi.

Incontro soffertissimo quello nel campionato di C1 tra i portacolori locali dell’AssiBiella ed il Varese. Il match, sulla carta, quasi impossibile, ha subito preso, ahinoi, la temuta direzione. Dopo il bel punto iniziale di Francesco Gamba su D’Elia, i varesini inanellano una serie di quattro vittorie che lasciano ben poche speranze. Ma la prova d’orgoglio dei bravi atleti biellesi è stata veramente encomiabile. PietroFurno batte, in quattro set, Ricupero; poi è Tommy Ferraris che, in bella, vince contro il “terza” Caverzasi ed è quindi Francesco a concludere la rimonta superando Ricupero. Sul quattro pari però, Pietro, contro D’Elia, non riesce mai ad entrare in partita e perde così in tre set. Una sconfitta sì, ma per quello che hanno messo in mostra i giovani, una sconfitta che vale una vittoria. In serie D1, il match che vedeva opposti i biellesi della RDM ai cossatesi dello Splendor, ha avuto un andamento speculare rispetto all’incontro di C1. Partiti avanti 4 a 1, si son visti rimontare dagli ospiti sino al quattro pari, per poi chiudere vittoriosamente. DavidDabbicco, anche se ha palesato una condizione di forma ancora non ottimale, è stato l’artefice della vittoria conquistando i tre punti. I due rimanenti li hanno portati Luca Formagnanavincente su Casanova ed Emanuele Gritti su Pegoraro. A secco Domenico Api battuto sia da Trevisan che da Fazzari. L’incontro di D2 tra Barbera Auto e Sisport si è chiuso con la bella vittoria dei biellesi con il punteggio di 5 a 2. Tre sofferti punti di Fabio Cosseddu ed uno a testa di MatteoPassaro e Riccardo Felissati per chiudere a favore il match.

Al palo è rimasto Tommaso Ferraro, mentre per i colori della squadra ospite hanno gareggiato: Trono, Seta, Del Buono e Favatà. Ed infine la D3 con entrambe le formazioni laniere ancora in trasferta nella vallée; la Junior a Chatillon e la Senior ancora ad Aosta. Per i giovani, opposti alla Libertas Verres, è arrivata la prima vittoria (5 a 2); per Giacomo Forno, Jack Cenedese e Tommy Sorrentino il solo ostacolo è stato papà Biadene che ha conquistato i due punti, niente da fare invece per il figlio Andrea e per Mongelli. Il team dei Senior, invece, esce sconfitto dal match che lo ha visto opposto alla formazione A del Coumba Freide. 5 a 1 il risultato finale con il punto della bandiera firmato Lodovica Motta. A secco sia Angelo Lamarca che Alaa Noureldine, mentre non ha giocato il capitano Michele Motta, papà di Lodovica. Gli avversari hanno schierato Berthod, Curtaz e Fiou. La prossima giornata di campionato si giocherà sabato 26 con tutte le 8 formazioni del Tennistavolo Biella impegnate tra le mura amiche.