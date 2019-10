Biella Rugby, risultati del fine settimana. Femminile senza una meta

SERIE A FEMMINILE Parabiago vs Biella Rugby 60-0. Il commento del team manager Fabio Pirola: “Purtroppo non è andata come ci aspettavamo. Le ragazze di Parabiago hanno dominato l’incontro e noi ci siamo, in prevalenza, concentrate sul gioco difensivo. Deboli i placcaggi e neanche una meta, questa è la cosa che è dispiaciuta maggiormente. Abbiamo subito questo incontro di testa, ora la speranza è che le ragazze non mollino, ma trovino la forza di continuare e di rialzarsi. Evidente che il lavoro da fare è ancora tanto”.

UNDER 18 Biella Rugby vs Ivrea 10-13. Mete di: Longhi e Besso. Il commento dell’assistant coach Giovanni Martinetto: “A Biella si sono incontrate le due squadre che l'anno scorso sono arrivate prime nella fase regionale. Incontro molto equilibrato. Dopo cinque minuti, Ivrea va a marcare con un piazzato dopo un multifase giocato nei ventidue biellesi. La reazione di Biella arriva più volte, ma non si concretizza per banali errori di handling o di palle perse nel contatto. Solo nella seconda metà di tempo arriva la meta di Longhi che finalizza un’ottima azione alla mano. Ivrea torna nei cinquanta avversari e va in meta da una touche ridotta.Meta macchiata da un fuorigioco non visto. Il secondo tempo vede nuovamente Ivrea segnare dopo diverse fasi giocate nei nostri cinque metri. Sul finire la pressione di Biella porta Besso a marcare da situazione analoga, ma non basta. Ivrea vince 13 a 10. Come detto, errori banali nei gesti tecnici e a volte scelte tattiche hanno portato a questo risultato. Manca ancora maturità, ma siamo a inizio stagione. Comunque ottimo impegno. Da segnalare tra gli avanti Lacognata e Ballaré benché non in perfette condizioni fisiche. Nel reparto dietro, Besso entrato dalla panchina, ha letteralmente acceso il gioco di Biella”.

UNDER 16 Il match tra Brc e Novara in programma sabato 12/10, è stato rinviato a mercoledì 16/10 alle ore 18.30.

UNDER 10 Raggruppamento di Rivoli (To). Coach Mirko Mantovan: “Alla prima uscita stagionale, i ragazzi si sono presentati sul campo di Rivoli con tre squadre. Ottimo l’entusiasmo e la partecipazione, anche per i numerosi nuovi tesserati. I complimenti degli allenatori vanno soprattutto all’annata dei più giovani, che hanno lottato con orgoglio, nonostante l’esordio nella nuova categoria. Senza dubbio, un buon inizio”. Brc Bianca: Balducci, Barbera, Boschetti, Cesale Ros, De Marchi, Glicino, Gobbi, Mantoan, Mastantuono, Pesce, Siletti, Vatteroni M. Brc Gialla: Abaribi, Bertone, Grigore, La Bua, Magagna, Merlo, Molinatti, Remondina, Sogno, Ubertino Rosso. Brc Verde: Arigate, Defilippi, Ghilardi, Leone, Marutti, Miani, Trombini, Zamperone. Coach: Mantovan, Alaimo, Lancioni e Defilippi.

UNDER 8 Raggruppamento di Rivoli (To). Coach Chiara Mautino: “Buon inizio per la categoria al via con tre squadre. Biella Gialla vince e convince, essendo formata in prevalenza da giocatori esperti. Biella Bianca e Biella Verde, sorprendono per l’ottimo lavoro svolto sul campo. Gli obiettivi prefissati durante gli allenamenti sono stati quasi del tutto raggiunti”. Brc Gialla: Armenia, Bolzoni, Botto Poala, Ferro, Panzica, Poli, Ravagnani. Brc Verde: Aleci, Caneparo, Ceria, Leonzio, Merlo, Pozzati, Zanotti, Sogno Fortuna. Brc Bianca: Caimmi, Arigate, Billa, Figueroa Rico I., Figueroa Rico M., Leone, Scanavino. Coach: Grillo, Mautino e Du Plessis.

OLD Sabato, Torneo Poletti di Monza, torneo di alto livello con squadre blasonate. Alla squadra gialloverde, il torneo è servito a ‘metter sulle gambe’ tanti minuti di gioco in vista della prima di campionato prevista il 26 ottobre ad Asti. Brc vs Recco 0-1; Brc vs Como 0-3; Brc vs Treviso 0-2; Brc vs Rozzano 2-3; Brc vs Lecco 0-0. Nono posto conseguito. Daniele Vatteroni: “La difesa è solida, sull’attacco sarà necessario lavorare ancora un po’”. Il XV gialloverde in campo a Monza: Giorgio Bona, Giovanni Borelli, Marco Grandi, Matteo Raisi, Gianluca Pagliano, Cesare Sappino, Luca Grillenzoni, Dario Gattiglio, Rachid Mouchtaki, Claudio Martino, Christian Dionisi, Dario Tahimir Riahy, Daniele Vatteroni, Andrea Tagliabue (C), Simone Martinasso, Luciano Paludo e Francesco Galluzzo. Allenatori: Fabio Gramegna e Andrea Tagliabue.