Biella Motor Team, che gare al Legend e a Verona con la coppia Boroli-Valle

Week end sul fronte auto storiche per la scuderia Biella Motor Team che con i suoi alfieri era presente in due diverse manifestazioni, entrambe di grande spessore.

Carlo Boroli e Paolo Vercelli con la loro Subaru Impreza 555 Gruppo A del 1993 si sono presentati al via di Rallylegend, la manifestazioni che si tiene ogni anno a San Marino e che è una via di mezzo tra la gara vera e propria ed un enorme happening nel nome del motori. Basti dire che tra gli ospiti, in gara, di quest'anno c'erano i piloti ufficiali Hyundai nel Mondiale Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen e Craig Breen ed altri grandi campioni come Miki Biasion, Jean Claude Andruet, Gigi Galli e lo spettacolare americano Ken Block. Le auto sono state divise a seconda dell'età e della preparazione e la Subaru di Boroli-Vercelli è stata inserita nella gara denominata "Myth".

Il pilota novarese ha vinto le prime tre speciali del venerdì ma nulla ha potuto contro il ritorno della "muscolare" Ford Escort Cosworth di Ken Block e della "vitaminizzata" Lancia Delta Integrale di Simone Romagna. Alla fine la classifica dice che Boroli, con la sua Subaru identica a quelle del periodo di riferimento, si è piazzato al terzo posto della generale a 9"3 dalla mostruosa Escort dell'americano e ad appena 3" dalla Delta del veneto Romagna che negli anni è stata… rinfrescata.

Qualche chilometro più a nord di San Marino, a Verona, si è disputato il Rally Due Valli, ultimo atto del Campionato italiano Rally Auto storiche. Qui si sono presentati Luca Valle e Cristiana Bertoglio con la loro abituale Porsche 911 SC del Terzo raggruppamento. Nonostante qualche problema nel finale e le insidie tipiche della gara veronese, l'equipaggio biellese è riuscito a vedere l'arrivo in piazza Bra a Verona, con l'Arena sullo sfondo. Per loro la classifica parla di un positivo diciottesimo posto assoluto, dietro a vetture ben più potenti, con la nona piazza nel Terzo Raggruppamento e soprattutto la prima posizione nella classifica del Gruppo 1 & 3.