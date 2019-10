Al Palio del Miglio, trionfa l'Atletica Santhià. Sul podio anche Gaglianico 74 e Biella Running

E’ l’Atletica Santhià ad aggiudicarsi la 4ª edizione del “Palio del Miglio”, manifestazione organizzata da Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo in collaborazione con il Biella Running ed inserita all’interno del “Circuito Città di Biella” andato in scena sabato scorso: grande l'agonismo ma anche grande lo spirito di squadra che non è proprio di uno sport per definizione individuale. La formazione A santhiatese ha terminato con 67 punti precedendo sul podio la squadra completamente femminile dell’As Gaglianico 74 (63 punti) e il Biella Running (62).

A seguire la formazione maschile del Gaglianico 74 (56), l’Olimpia Runners (48), il Santhià B (38) e l’Unione Giovane Biella (33). Per stilare la classifica, lo ricordiamo, sono stati conteggiati i punti dei migliori 7 atleti di ognuna delle 7 squadre iscritte al palio. Successo dell’Atletica Santhià anche per quanto riguarda la classifica di quantità: 17 i partecipanti contro i 16 del Gaglianico 74. In terza posizione il Biella Running con 10. Complessivamente hanno preso parte al palio 60 atleti, mentre alla manifestazione erano iscritti, considerando anche gli individualisti un centinaio di runners provenienti anche dalle province limitrofe e dalla lombardia.

La squadra vincitrice era composta da Paolo Ranaboldo, Gianni Chiorboli, Vezio Bozza, Riccardo Manfredini, Emanuele Ladetto, Marco Gulmini, Andrea Nisi, Matteo Chiorboli e Arturo Ruberti. La premiazione si svolgerà sabato 2 novembre intorno alle ore 17.45 al termine del Giro delle Cascine (partenza ore 15.30), manifestazione di corsa su strada su percorso di 10 chilometri certificato, organizzato a Gaglianico dal Gaglianico 74.