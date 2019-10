Interscambi alza il sipario sulla stagione di Ipuntidanza

INTERSCAMBI è la sezione de IPUNTIDANZA dedicata ogni anno a scambi con realtà coreutiche nazionali e internazionali per far conoscere e valorizzare Compagnie di danza di rilievo internazionale che da anni collaborano con la Fondazione Egri e la Compagnia EgriBiancoDanza. Un’importante opportunità che permette al pubblico di conoscere e vedere i differenti sviluppi poetici ed estetici dei partner della Compagnia nel tempo e soprattutto alla Compagnia di stringere e approfondire rapporti artistici che non possono che arricchire reciprocamente oltre a permettere nel medio/lungo termine progettualità condivise, frutto di una frequentazione e una conoscenza approfondita da cui affiorano affinità, vocazioni e punti di incontro.

Mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 21 al Teatro Sociale Villani primo appuntamento a Biella con la Stagione IPUNTIDANZA 2019/20 della Fondazione Egri per la Danza, con la CompagniaEgriBiancoDanza che presenta un estratto di Leonardo da Vinci – Anatomie Spirituali e la Compagnia Resextensa Dance Company che nell’ambito della collaborazione con la rete Korto Circuito presenta Le memorie del 9 – Storie di muri e di ponti, spettacolo che è parte di Focus Memorie della Terra, la prima tappa di un processo di coesione e avvicinamento fra i soci della rete a temi che appartengono alla storia e alla cultura dell’uomo e in alcuni casi specificatamentealla cultura italiana.

Le memorie del 9 – Storie di muri e di ponti

Ideazione e direzione: Elisa Barucchieri

Musiche a cura di Roberto Capone

Live video painting di Matthew Watkins

Luci di Alessandro Catacchio

Per un singolare incastro con la simbologia numerologica del nove, gli anniversari del 2019 ci portano ad una lunghissima lista di eventi cardine: dalle rivoluzioni Iraniana, Cubana, Francese, a Piazza Tienanmen, dal Muro di Berlino a The Wall dei Pink Floyd, dal bed in di Yoko Ono e JohnLennon alla cacciata degli Egizi, dal Trattato di Versailles all’inizio della Seconda Guerra Mondiale,alla nascita di Anne Frank, Martin Luther King, Mahatma Gandhi e Napoleone Bonaparte, all’allunaggio, alla terra che trema più e più volte in maniera devastante. E piano piano, svelando i numeri, una storia di muri e ponti, una storia di legami umani… Uno spettacolo che si snoda tra terra e aria, con piani ribaltati, sfidando la gravità e il vuoto, ricercando l’essenza del movimento sebbene sospesi a testa in giù, per cambiare punto di vista, per inventare un mondo di aria e muri che diventano terra, per tornare ad essere essenzialmente umani, tra incertezze e sicurezze condivise.

Leonardo da Vinci – Anatomie Spirituali

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alla coreografia: Elena Rolla

Maitre de ballet: Vincenzo Galano

Light design : Enzo Galia

Sound design: Diego Mingolla

Musica: Alessandro Cortini

Elementi scenici: Massimo Voghera

Danzatori: Compagnia EGRIBIANCODANZA

Produzione: Fondazione Egri per La Danza con Il sostegno di MIBAC - Dipartimento Spettacolodal Vivo, Fondazione CRT , Regione Piemonte, Città di Torino

Prima esecuzione assoluta il 19 ottobre 2019 a Torino presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.

Leonardo da Vinci è un lavoro coreografico e coreologico dove il corpo sollecitato è sezionato fra staticità e movimento diventa storia di sé e altro da sé senza una reale e concreta narrazione. Il nostro corpo nella sua carnalità e sangue è diretto da una mente ed è vivificato da un cuore. Ma se riflettiamo più in profondità, qual è il nostro rapporto con le zone del nostro corpo? Quali vorremmo nascondere? Quali amiamo? Quali affrontano il mondo e quali vengono al mondo nascoste? Quali zone di forza e prepotenza e quali di fragilità nei rapporti interpersonali? Un‘indagine sul corpo dei danzatori, in un vero processo di vivisezione, Un percorso coreografico dalle prospettive esoteriche, un rituale misterioso da cui emergono verità talvolta, surreali, ludiche,comiche, poetiche e sconvolgenti.. Un processo creativo, che si snoda fra multimedialità, suoni della natura (dimensione cara a Leonardo) ed echi di musica rinascimentale e che trae principalmente ispirazione dai disegni anatomici di Leonardo, che non sono solo esercizio di stilema indagine profonda sulla vita ed il suo progressivo estinguersi.

La Fondazione Egri per la Danza gode del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo nell'ambito dell'edizione 2019 del bando Performing Arts,Fondazione CRT nell’ambito del bando Note&Sipari, Studio Rolla. Media-partner di Radio Energy e PACPaneacquaculture.

La Stagione 2019/2020 si svolge con il patrocinio di: Città di Torino (in collaborazione con Casa Teatro Ragazzi), Città di Moncalieri, Città di Giaveno, Città di Cuneo, Città di Genova e Città di Verbania (stagione Fondazione Il Maggiore).

INFO E COSTI

INTERO 15€ - RIDOTTO 12€ (Under 14 - Over 65)

GRUPPO 10€ a persona (minimo 5 persone)

Tariffe speciali per le scuole di danza e scuole dell'istruzione

ABBONAMENTI

ABBONAMENTO COMPONIBILE YOUNG (Under 14) L’abbonamento lo crei tu! Scegli quale e quanti spettacoli vedere e ti costeranno solo 8€ ciascuno, previa prenotazione.

ABBONAMENTO COMPONIBILE L’abbonamento lo crei tu! Scegli quale e quanti spettacoli vedere e ti costeranno solo 11€ ciascuno, previa prenotazione.

ABBONAMENTO CITTÀ Puoi decidere di abbonarti a tutti gli spettacoli presenti in una sola città e ti costeranno 10€ ciascuno,previa prenotazione.

SCONTI Se fai parte del programma DIVENTA UN AMICO puoi usufruire di sconti molto vantaggiosi. Per tutte le info www.egridanza.com/diventa-un-amico/