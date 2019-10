Dal Nord Ovest - simulazione coordinata di intervento sulla A4/A5

Esercitazione sull' A4/A5 diramazione Ivrea-Santhià per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vercelli (distaccamento Livorno Ferraris), la Polizia Stradale e il personale responsabile della tratta.

La prova è avvenuta questa mattina, martedì 15 ottobre, all'interno della galleria passo D’Avenco. Durante la la manovra si è simulata la presenza di un incidente stradale all’interno della galleria con un’auto coinvolta che perdeva benzina. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto al primo soccorso dell'autista a bordo del mezzo, della messa in sicurezza del veicolo e dell'area circostante per permettere l'intervento agli altri soggetti coinvolti in caso di una reale emergenza