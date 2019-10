Dal Nord Ovest - Principio di incendio in un essiccatoio

E' scattato l'allarme, nella serata di lunedì, intorno alle 22,30 per un principio di incendio in un essiccatoio di Collobiano. Sul posto sono intervenute due squadre dalla centrale dei Vigili del Fuoco di Vercelli e una dal distaccamento di Santhià, che hanno consentito di mettere in sicurezza il silos essiccatoio interessato da un piccolo incendio all'interno della camera di aria della struttura stessa.

Il calore sviluppato aveva danneggiato il circuito elettrico del motore adibito all'estrazione del riso. I Vigili del Fuoco si sono occupati di bypassare il circuito rimettendolo in funzione. Successivamente si procedeva a svuotare il serbatoio dal riso e porre lo scenario in sicurezza.