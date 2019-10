Rapina al distributore di Quaregna: aggressore riconosciuto dal benzinaio

Sviluppo dell'ultima ora per l'aggressione al benzinaio di Quaregna. Le indagini serrate dei carabinieri di Cossato hanno dato i loro frutti: quattro persone accompagnate in caserma per chiarire un possibile ruolo avuto nell'aggressione di ieri pomeriggio. Tra queste il gestore ha riconosciuto l'aggressore di ieri pomeriggio. Sarebbe già pronto rapporto per l'autorità giudiziaria biellese da parte dei militari. Nel frattempo continuano le indagini per chiarire la dinamica.

Nella serata di ieri, intanto, il 60enne titolare dell'impianto di carburante si è recato all'ospedale di Ponderano a farsi refertare. "Mi hanno fatto la Tac -commenta il gestore- ma fortunatamente è tutto a posto. Devo solo tenere il collarino per evitare ripercussioni sulla cervicale. Tutto sommato è ancora andata bene visto che siamo qui a raccontarla". Una notte trascorsa in maniera agitata. L'uomo ha ricevuto in pieno volto una testata da uno dei due malviventi che hanno poi portato via l'incasso di un paio di giorni di circa 3 mila euro.