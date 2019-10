Ladri in azione: scassinata la porta laterale mettono a segno il furto

Nella mattinata di ieri c’è stato un furto in abitazione in una cascina nelle vicinanze di Cavaglià. I ladri sono entrati scassinando una porta laterale dell’abitazione e hanno agito indisturbati e senza lasciare tracce. Sono stati sottratti diversi monili in oro per un valore, al momento, ancora sconosciuto. Indagini affidate ai carabinieri.