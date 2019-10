Incidente nel curvone della superstrada

Torna il maltempo e riaffiorano gli incidenti nel solito curvone della superstrada che da Biella a Cossato. A rimanere vittima del manto stradale bagnato è stata una 45enne di Mottalciata che alla guida della sua Ford Fusion, poco dopo le 13, ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro il guardrail appena sostituito. Illesa la conducente ma danni al mezzo, soccorso dal carro attrezzi. Sono intervenute due pattuglie della polizia stradale per la viabilità e i rilievi del caso. Traffico rallentato per l'ora di punta e la forte pioggia battente in quel momento.