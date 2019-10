Intervento dei vigili del fuoco in strada della Burcina, a Biella. Poco prima delle 19.30 di stasera, 15 ottobre, alcuni residenti hanno segnalato alcune sfiammate provenienti da un palo della luce situato nella zona. Sul posto si è precipitata una squadra che ha messo in sicurezza la zona. I tecnici dell'Eni sono in arrivo per risolvere al più presto il guasto.