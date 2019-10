Asfalto viscido, auto nel fosso all'uscita della Superstrada

Non è rimasto ferito il conducente dell'auto coinvolto in un incidente autonomo poco dopo le 10 di oggi, martedì 15 ottobre, a 200 metri dall'uscita della Superstrada in direzione di Quaregna Cerreto. A provocare il fuoristrada potrebbe essere stato il manto stradale reso viscido dalle forti precipitazioni di queste ore. Sul posto il carro attrezzi per il recupero del veicolo. Si raccomanda cautela alla guida e una velocità moderata per evitare situazioni di aquaplaning a causa della pioggia intensa.