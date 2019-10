Vivere l’attualità del presente, lezioni di cinema a Su Nuraghe Film

Verranno presentate da Sardi di seconda e terza generazioni le pellicole in cartellone della XXVI edizione di Su Nuraghe Film. Salirà in cattedra, Giorgio Melis a illustrare il nuovo lavoro del regista ghilarzese Michele Marchi, il cortometraggio “Spiritosanto – Holy spirit” (19 minuti), un film incentrato sul dramma umano di un adolescente affetto da un grave disturbo di personalità. Giovanni è un adolescente borderline che vive affidato ai servizi sociali in un paesino del Nord Italia. Quando manifesta il desiderio di fare la cresima i suoi tutori sono contenti, ma ben presto scoprono che il ragazzo sta usando il sacramento soltanto per tentare di risolvere i suoi problemi giudiziari.

“Spiritosanto è una piccola storia di formazione e di speranza - racconta il regista - nella quale ho cercato di raccontare dei sentimenti che mi sono familiari. Mi riferisco alle emozioni contrastanti della giovinezza: alle pulsioni, ai turbamenti, al bisogno fisico di liberazione e di distruzione, alla rabbia e alla solitudine che sfoghiamo o non sfoghiamo nell’adolescenza e che determinano poi, nel bene e nel male, la nostra identità di adulti".“Eccomi- Flamingos” (10 minuti), altro cortometraggio in cartellone sabato a Su Nuraghe, nasce dall'idea di voler raccontare attraverso l'incontro tra due mondi diversi che quasi non si comprendono e si guardano con diffidenza, quella che è una realtà di grande attualità del nostro tempo: le migrazioni.“Quando la realtà bussa alla porta, le nostre convinzioni e l’indifferenza possono essere messe in discussione e, a volte, a prevalere sono semplicemente i gesti semplici e universali di aiuto e accoglienza - afferma il regista nuorese Sergio Falchi - senza necessità di tante parole. Le migrazioni - sostiene il giovane direttore artistico - come fenomeni naturali e imprescindibili. I fenicotteri come metafora dell'integrazione, simbolo e vanto della Sardegna sono anch'essi, in realtà, migranti oramai stabilitisi qui...Dopo un ottimo percorso nei festival, all'interno dei quali ha ricevuto premi e menzioni a livello internazionale il cortometraggio è disponibile online su www.sergiofalchi.com

“Il mio prossimo progetto The bridge beside the fields (Il ponte lungo i campi) - continua Sergio Falchi - racconterà una storia molto diversa, sarà girata in Galles.Un ragazzo, annichilito dal dolore per l'improvvisa e tragica morte della madre, colpito dalle angherie di un gruppo di coetanei e l'incapacità del nuovo tutore di supportarlo, incontrerà una donna costretta sulla sedia a rotelle... Un cortometraggio di formazione intenso ed emozionante, che esplora la difficoltà del crescere, il bullismo, uno sguardo non convenzionale sulla disabilità, la vita e la morte, il senso di colpa e il coraggio, l'amicizia... una storia di formazione non didascalica e dal respiro internazionale, che mira attraverso il cinema a dare uno spunto di riflessione sulla tematica “La difficoltà del crescere”. Si tratterà di uno short film di livello, forte ma che rimanderà ad un messaggio chiaro e positivo: Non arrendersi mai, trovare il coraggio in se stessi e capire come nonostante le difficoltà, non si debba cedere alla disperazione, accettando la vita e le sfide, anche difficili, che ci si presentano.

Per poter dare vita a tutto questo abbiamo bisogno - fa appello Sergio Falchi - del contributo di tutti coloro che potranno aiutarci, potete trovare tutte le info su come aiutarci su www.sergiofalchi.com alla pagine NEXT PROJECT.Vorremo regalare ancora una storia che possa emozionare chi la vedrà, e non sia solo fine a se stessa.Presentazione che verrà programmata anche a Biella.